FUJIFILM vi regala fino a 1.600€ di cashback sui modelli della serie X e GFX

Oggi segnaliamo ai nostri lettori una promozione molto interessante sul sito di FUJIFILM, uno dei marchi storici più noti nel mondo della fotografia digitale, che propone un cashback per chi acquista una tra le fotocamere della serie GFX e Serie X. Tra queste, ci sono alcune delle migliori mirrorless prodotte dal brand, sia medio formato che APS-C, come l'ottima X-T5 proposta sia nella versione solo corpo, sulla quale si possono risparmiare 100€, sia con gli obiettivi kit 18-55mm o 16-80mm.

La promozione consente di ottenere fino a 1.600€ di rimborso sull'acquisto di un'ampia gamma di fotocamere e obiettivi FUJIFILM e rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati del marchio che vogliono comprare un modello recente e per tutti coloro che desiderano ampliare il proprio corredo FUJIFILM.

L'offerta sarà valida fino al 30 giugno, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo.

Cashback FUJIFILM, chi dovrebbe approfittarne?

La promozione offerta da FUJIFILM si rivolge sia ai fotografi. che vogliono acquistare la loro prima mirrorless, sia agli appassionati del marchio che intendono aggiornare il proprio corredo con nuove ottiche o con un secondo corpo macchina. La promozione riguarda in particolare le serie GFX e Serie X, i fiori all'occhiello del produttore con modelli ormai iconici come la X-T5, una delle migliori APS-C in commercio e la GFX100S, una mirrorless medio formato che si rivolge a un pubblico di professionisti e utenti avanzati.

Le fotocamere della serie X offrono un'eccellente qualità dell'immagine con i sensori APS-C di FUJIFILM, noti per la loro fedeltà cromatica e per la risoluzione elevata che si presta bene per qualsiasi tipo di fotografia, dalla street alla paesaggistica fino ai ritratti. I modelli della gamma GFX con sensori medio formato offrono una qualità dell'immagine ancora superiore, una gamma dinamica estesa a funzioni avanzate che si prestano ad un uso professionale.

I modelli più costosi come la GFX100S offrono un cashback fino a 1.600€, ma si può risparmiare 100€ anche sulla APS-C X-T5, sia in versione solo corpo che con gli obiettivi kit.

GFX100S : rimborso di 1.600€

: rimborso di 1.600€ GF80mmF1.7 R WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF110mmF2 LM WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF20-35mmF4 R WR : rimborso 500€

: rimborso 500€ GF32-64mmF4 R LM WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF45-100mm F4 R LM OIS WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ X-T5 Body : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ X-T5 18-55mm kit : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ X-T5 16-80mm kit : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF18mmF1.4 R WR : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF23mmF1.4 R WR : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF33mmF1.4 R WR : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF56mmF1.2 R WR : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF16-55mmF2.8 R LM WR : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF50-140mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR: rimborso di 200€

rimborso di 200€ XF70-300mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR: rimborso di 100€

rimborso di 100€ XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR : rimborso 400€

: rimborso 400€ XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR: rimborso 400€

Come accedere all'offerta

Per accedere all'offerta è necessario acquistare uno dei prodotti inclusi nel programma cashback durante il periodo promozionale. Una volta effettuato l'acquisto, basta seguire le istruzioni dettagliate sul sito web FUJIFILM per richiedere il rimborso.

Tutti i dettagli sulla promozione, compresi i termini e le condizioni, sono disponibili a questo indirizzo.

Rivenditori autorizzati

Trovate la lista dei rivenditori autorizzati che aderiscono alla promozione Cashback FUJIFILM a questo indirizzo.