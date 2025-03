G3 Ferrari Pizza Pro in OFFERTA a soli 203€!

Trasformate la vostra casa in una vera pizzeria con il G3 Ferrari Pizza Pro, ora disponibile su Amazon a soli 202,54€ invece di 225€, con uno sconto del 10%! Questo potente forno raggiunge i 450°C e vi permette di preparare pizze perfette in soli 2 minuti. Dotato di display digitale con 6 programmi preimpostati e pareti fredde per la massima sicurezza, include anche pietra refrattaria, pala in alluminio e ricettario. La doppia resistenza garantisce cotture uniformi e risultati professionali.

G3 Ferrari Pizza Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il G3 Ferrari Pizza Pro è l'alleato perfetto per gli amanti della pizza fatta in casa che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità. Consigliato a famiglie numerose e appassionati di cucina che desiderano replicare l'autentico sapore della pizza napoletana tra le mura domestiche. Grazie alla capacità di raggiungere i 450°C e alla cottura in soli 2 minuti, vi permetterà di preparare pizze professionali con una base perfettamente cotta e un bordo alto e soffice, soddisfacendo anche i palati più esigenti.

Questo forno è particolarmente indicato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al piacere di una pizza gourmet. I sei programmi preimpostati soddisfano ogni esigenza: dalla classica napoletana alla sottile romana, fino alla teglia e alla cottura di pizze surgelate. Le pareti fredde lo rendono sicuro anche in presenza di bambini, mentre il controllo differenziato della temperatura sopra e sotto assicura risultati professionali. Un investimento ideale per chi vuole portare l'esperienza della pizzeria direttamente sulla propria tavola.

Il G3 Ferrari Pizza Pro è un forno domestico professionale che raggiunge l'incredibile temperatura di 450°C, permettendovi di cuocere una pizza in soli 2 minuti. Con i suoi 1700W di potenza e la doppia resistenza, garantisce cotture uniformi sia sopra che sotto. Il display digitale offre 6 programmi preimpostati per ogni tipo di pizza, mentre la pietra refrattaria da 32x32 cm assicura risultati autentici.

Le pareti fredde e il triplo vetro borosilicato garantiscono sicurezza durante l'utilizzo. Attualmente disponibile a 202,54€ invece di 225€, il G3 Ferrari Pizza Pro rappresenta un'opportunità eccezionale per gli amanti della pizza fatta in casa. Con la sua tecnologia avanzata, i materiali di qualità e gli accessori inclusi, vi permetterà di preparare pizze professionali senza uscire di casa, combinando praticità e risultati sorprendenti a un prezzo davvero competitivo.

