Come saprete, da oggi 16 giugno sono ufficialmente iniziati gli attesissimi sconti estivi di AliExpress, un appuntamento che ogni anno attira migliaia di utenti in cerca dell’affare perfetto. Anche quest’edizione è partita col botto: il primo giorno ha già fatto registrare un numero elevato di vendite, con alcuni prodotti che si sono distinti nettamente per il successo ottenuto in poche ore. In questo articolo vi menzioniamo quelli che, fin da subito, si sono imposti come i top seller della giornata inaugurale, segnalandovi anche dove e come approfittarne al meglio.

Super sconti estivi Aliexpress, cosa stanno acquistando?

Al vertice delle vendite troviamo la nuova Nintendo Switch 2, che è apparsa in mattinata a un prezzo decisamente inferiore rispetto al suo MSRP. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di gaming, tanto che lo stock è andato esaurito in pochissimo tempo. Tuttavia, AliExpress ha confermato che la promozione sarà rilanciata in modo sporadico nel corso dei prossimi giorni: vi consigliamo quindi di tenere d’occhio la pagina dedicata, il cui link trovate in calce a questo articolo, per non perdere i prossimi restock.

Insieme alla console Nintendo, altri due prodotti si sono fatti notare per l’elevato numero di ordini: stiamo parlando della action cam Insta360 X4 e del processore AMD Ryzen 7 7800X3D. La prima è una delle action cam più desiderate del momento, mentre il secondo è una vera e propria garanzia per chi desidera assemblare un PC da gaming ad alte prestazioni. Entrambi sono stati proposti con forti sconti e hanno attirato l’attenzione non solo degli appassionati ma anche di chi desidera approfittare di queste promo per un upgrade tecnologico conveniente.

Infine, vi ricordiamo che oltre agli sconti diretti, su AliExpress sono disponibili coupon esclusivi che permettono di ottenere risparmi aggiuntivi fino a 60€. Questi codici sono reperibili sia sulle pagine ufficiali di ciascun prodotto, sia nel nostro articolo dedicato agli sconti estivi, dove trovate anche i nostri coupon esclusivi. Se volete massimizzare il risparmio, vi consigliamo di combinarli con le offerte attive: gli affari migliori tendono a durare poco, quindi il tempismo sarà fondamentale.

I migliori sconti estivi di Aliexpress

