Ami i vinili ma vuoi ascoltarli anche in digitale? Questo giradischi li converte in MP3

Se siete appassionati di vinili ma non volete rinunciare alla praticità del digitale, il giradischi proposto da 1 BY ONE potrebbe fare proprio al caso vostro. Questo modello rappresenta una sintesi perfetta tra stile retrò e tecnologia moderna, consentendovi non solo di godere del suono caldo e autentico dei dischi in vinile, ma anche di convertirli in formato MP3. Basta collegare il dispositivo al vostro PC tramite USB per registrare direttamente i brani e conservarli su smartphone, tablet o computer.

Giradischi 1 BY ONE, chi dovrebbe acquistarlo?

Non si tratta del solito giradischi: 1 BY ONE propone una soluzione non tradizionale, dotata di altoparlanti Hi-Fi integrati per un’esperienza sonora di alto livello e completa. Il piatto di ferro garantisce stabilità e precisione nella rotazione, fondamentale per un ascolto senza sbavature, mentre la puntina Audio Technica AT3600 assicura un’eccellente resa sonora. Il tutto è accompagnato da un design solido e curato, che unisce funzionalità ed estetica.

A rendere questo modello ancora più interessante sono alcune caratteristiche tipiche dei giradischi professionali, come il contrappeso regolabile e il sistema antipattinaggio, che permettono alla puntina di seguire perfettamente il solco del disco, evitando salti o distorsioni. In più, grazie al preamplificatore integrato e alla linea Phono, potete scegliere se usare gli altoparlanti inclusi oppure collegarne di esterni tramite le uscite RCA (i cavi non sono inclusi).

Infine, la connettività Bluetooth rappresenta un ulteriore punto di forza: potete utilizzare il giradischi anche per ascoltare la musica in streaming dai vostri dispositivi mobili. Attualmente disponibile su Amazon a 189,99€, con uno sconto del 21%, questo giradischi si presenta come un’occasione da non perdere per chi desidera versatilità, qualità e design in un unico prodotto.

