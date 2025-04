Goditi lo spettacolo: smart TV 85'' 4K oggi a un PREZZO SHOCK! - 40%

Se siete alla ricerca di una smart TV 4K di grande formato che unisca tecnologie avanzate e un prezzo eccezionale, l'offerta attualmente disponibile su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Infatti, Hisense 85E63NT da ben 85 pollici è disponibile a soli 799€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 1.329€. Un'occasione imperdibile per trasformare il vostro salotto in una vera sala cinema.

Hisense 85E63NT, chi dovrebbe acquistarla?

Hisense 85E63NT offre una risoluzione di 3840x2160 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate anche sulle dimensioni più estese. Supporta i principali standard HDR come Dolby Vision, HDR 10+ e HLG, assicurando una qualità visiva eccezionale con colori vividi e contrasti profondi. La tecnologia DTS Virtual:X migliora ulteriormente l'esperienza con un audio immersivo, perfetto per film, sport e videogiochi.

Questa smart TV è equipaggiata con il sistema operativo VIDAA U7, semplice e intuitivo, che consente l'accesso rapido a tutte le app più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Inoltre, grazie all'integrazione di Alexa e VIDAA Voice, potrete controllare la TV con la vostra voce. La compatibilità con AirPlay2 e il mirroring da dispositivi Android la rendono ancora più versatile.

Pensata anche per gli appassionati di gaming, Hisense 85E63NT integra Game Mode Plus, che riduce al minimo l'input lag per offrire un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Completano il quadro la connettività Bluetooth, i tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e la certificazione lativù 4K, per una compatibilità totale con i contenuti in alta definizione trasmessi in Italia.

Con un design elegante, funzionalità intelligenti e prestazioni di alto livello, questa TV è l'acquisto ideale per chi desidera il massimo da un dispositivo home entertainment. Approfittate ora di questa offerta su Amazon a soli 799€ prima che torni al prezzo pieno. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

