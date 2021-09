Google Cloud collabora con Dapper Labs per migliorare la propria blockchain

Google Cloud ha annunciato oggi di aver avviato una collaborazione con il famoso brand NFT Dapper Labs. La partnership vedrebbe Google aiutare Dapper Labs con la loro blockchain Flow, con Google Cloud che aiuterebbe con l’infrastruttura e agirebbe come operatore di rete.

La mania NFT è salita a nuovi massimi nel 2021 con diversi oggetti da collezione digitali che recuperano milioni di dollari per semplici JPEG. I marchi e le celebrità mainstream si sono tutti riversati sul mercato NFT lanciando diverse collaborazioni NFT. Dapper Labs è emersa come la quarta più grande piattaforma NFT per volume di vendite e ha rappresentato oltre un milione di transazioni a settimana.

Photo credit - depositphotos.com

“Si tratta davvero di aiutarli con una crescita rapida e sostenibile”, ha spiegato Janet Kennedy, vice presidente di Google Cloud North America. “La tecnologia blockchain sta diventando sempre più mainstream. Quindi aziende come Dapper hanno bisogno di un’infrastruttura scalabile e sicura per far crescere il proprio business e, cosa ancora più importante, supportare le proprie reti”.

Mentre Google ha mantenuto una discreta distanza dall’essere direttamente coinvolta con il mercato delle criptovalute, l’ultima partnership suggerisce che potrebbe presto avventurarsi nella costruzione di infrastrutture per il Web 3.0.