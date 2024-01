Google compirà ulteriori tagli ai posti di lavoro per fare spazio agli investimenti

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha avvertito i dipendenti di aspettarsi ulteriori tagli di posti di lavoro nel corso dell'anno, mentre l'azienda si impegna a perseguire i suoi ambiziosi obiettivi e a investire nelle sue principali priorità.

Dal 10 gennaio, Google ha già licenziato oltre mille dipendenti in vari dipartimenti, con ulteriori "scelte difficili" in arrivo, almeno secondo quanto comunicato da Pichai in una nota interna condivisa con il personale.

Le eliminazioni di ruoli riguardano diversi settori, tra cui hardware, vendite pubblicitarie, ricerca, shopping, mappe, politiche, ingegneria di base e YouTube. Pichai ha sottolineato che queste riduzioni di personale non raggiungeranno la stessa scala di quelle dell'anno precedente, durante il quale Google ha tagliato 12.000 posti di lavoro, ma è consapevole di quanto sia difficile per i dipendenti leggere una comunicazione del genere.

Il CEO ha dichiarato che l'obiettivo dei licenziamenti di quest'anno è "rimuovere gli strati in eccesso per semplificare l'esecuzione e aumentare la velocità, in temrini produttivi, in alcune aree". Questa mossa riflette l'impegno di Google verso un'organizzazione più snella e reattiva alle esigenze del mercato.

Pichai ha anche confermato che ulteriori "eliminazioni di ruoli" sono previste nel corso dell'anno, indicando che alcuni team prenderanno decisioni specifiche sull'allocazione delle risorse, con possibili impatti su alcuni ruoli.

Sebbene molte delle modifiche siano già state annunciate, Google potrebbe continuare a effettuare aggiustamenti nelle risorse assegnate ai specifici team durante il corso dell'anno.

Nonostante i tagli di personale, Google rimane focalizzata sul perseguire obiettivi ambiziosi e sull'investire nelle sue priorità strategiche. La mossa riflette il dinamismo del settore tecnologico e la necessità di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato.

Attualmente, un portavoce di Google non ha rilasciato ulteriori commenti in merito alla situazione. L'azienda sta affrontando la sfida di bilanciare la ricerca dell'efficienza operativa con la gestione delle esigenze e delle aspettative dei dipendenti, in un contesto in cui le risorse umane giocano un ruolo cruciale nel successo delle imprese tecnologiche.