Google TV Streamer, l'erede del Chromecast, scende di prezzo per la prima volta

Circa due mesi fa, Google ha ritirato il suo Chromecast, introducendo il nuovo Google TV Streamer, completamente rinnovato in ogni aspetto, sia estetico che funzionale. Questo dispositivo è ideale per chi desidera installare il sistema operativo Google TV sulla propria smart TV. Oggi, Amazon ha rilasciato il primo sconto su questo prodotto, offrendo un taglio del 5%. Si tratta di un’ottima opportunità, considerando che si tratta di un dispositivo tecnologico relativamente recente.

Google TV Streamer, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google TV Streamer è l'ideale per chi cerca un'esperienza di streaming ottimale, con accesso a contenuti in 4K HDR che garantiscono immagini di altissima qualità e massima nitidezza dei dettagli (a patto di avere ovviamente una buona smart TV). Grazie alla possibilità di aggregare film e programmi televisivi da diverse piattaforme in un unico posto, è perfetto per gli appassionati di intrattenimento che desiderano semplificare la ricerca dei loro contenuti preferiti senza passare da un'applicazione all'altra.

Con il suo processore più veloce del 22% e il doppio della memoria rispetto ai modelli precedenti, è consigliato a coloro che non vogliono compromessi in termini di prestazioni e affidabilità durante lo streaming dei loro contenuti prediletti. Inoltre, per chi desidera comandare non solo la visione dei contenuti ma anche gestire dispositivi per la smart home tramite la voce, il Google TV Streamer rappresenta una soluzione all'avanguardia.

La compatibilità con gli altoparlanti Nest, che permette di trasmettere musica in tutta la casa, lo rende un dispositivo particolarmente adatto per chi ama avere un controllo totale sull'intrattenimento domestico. Ad un prezzo di 113,64€, rappresenta una scelta di qualità per chi vuole combinare prestazioni eccellenti in streaming con la comodità delle funzioni smart.

Vedi offerta su Amazon