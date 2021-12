Gwyneth Paltrow investe nel mining di bitcoin

Qualche giorno fa il CEO di Terawulf Paul Prager ha twittato su Gwyneth Paltrow rivelando che abbia investito nella sua attività di mining di bitcoin. ” Gwyneth Paltrow, tra gli altri, è entusiasta di investire in Terawulf e supportare il nuovo paradigma del nostro team di imprenditori energetici, che utilizza il 100% di energia a zero emissioni di carbonio”, ha dichiarato Prager. Inoltre, i rapporti rivelano che investitori come Paltrow e il CEO di Beautycon Media, Moj Mahdara, “hanno fatto un sostanziale investimento azionario a 8 cifre in Terawulf”.

L’investimento in Terawulf non è la prima incursione di Gwyneth Paltrow nel settore delle criptovalute. Durante la prima settimana di agosto 2017, il CEO di Abra Bill Barhydt ha annunciato che Paltrow è entrata a far parte dell’azienda come consulente. “È stata un enorme valore aggiunto”, ha dichiarato Barhydt riguardo alla Paltrow all’epoca dei fatti. “Ci ha aperto la sua rete, ci ha dato preziosi consigli commerciali”, ha aggiunto Barhydt.

Ph. Marco Verch

Il “marchio di lifestyle di Paltrow chiamato Goop ha recentemente pubblicato un articolo alla fine di agosto su “come capire e investire in criptovaluta”, in cui la Paltrow ha discusso l’argomento con l’imprenditrice ed esperta di criptovaluta Sophie Wiberg Holm. L’attrice americana e Wiberg Holm hanno parlato del “panorama in rapida evoluzione della valuta digitale, di come funzionano gli NFT e dei vantaggi a lungo termine dell’investimento in criptovaluta”.