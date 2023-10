Halloween Days Unieuro: 5 prodotti last minute da acquistare subito

La celebrazione di Halloween è ormai alle porte, e anche se per molti questa ricorrenza è sinonimo di decorare la propria abitazione con zucche spaventose o indossare costumi a tema, per tanti altri rappresenta l'occasione perfetta per approfittare di fantastiche occasioni, grazie a promozioni speciali proposte da portali come Unieuro che offrono, proprio in questo periodo, significativi sconti su diverse categorie di prodotti.

A seguire, vi segnaleremo alcune delle offerte last minute proprio di Unieuro, pensate appositamente per Halloween. Teniamo a precisare che in un articolo precedente vi abbiamo già proposto le offerte più allettanti, le quali potrebbero essere nel frattempo esaurite. Tuttavia, vale la pena verificare se alcune di queste sono ancora disponibili, oltre a scoprire 5 nuove offerte che non erano state menzionate nell'altro articolo o che sono state pubblicate da Unieuro solo successivamente.

Come di consueto, ci siamo impegnati a selezionare per voi i prodotti più interessanti, che vantano un prezzo vantaggioso e che si caratterizzano per un animo tech.

5 prodotti last minute da acquistare subito

Tablet Apple iPad

Vedi offerta

Smart TV Hisense 43E77HQ

Vedi offerta

Ferro da stiro Rowenta DG8626

179

,99€ invece di 329,90€ per accaparrarselo. Essendo un modello con caldaia, sarà l'ideale per chi necessita di un ferro da stiro dotato di un serbatoio capiente e di una potenza superiore. Anche se nella maggior parte dei casi questa potenza extra non è necessaria, può essere molto utile per eliminare anche le pieghe più ostinate in pochissimo tempo.

Vedi offerta

Notebook Acer Aspire 1

Vedi offerta

Soundbar LG SQC1

Vedi offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!