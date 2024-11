Hbada E3: la sedia nata da 16 anni di esperienza è ora scontata

Oggi, con l'aumento delle attività che si possono svolgere in smart working, trascorriamo una quantità notevole di tempo seduti, sia in ufficio che a casa. Per questo motivo, investire in una sedia ergonomica di alta qualità è più cruciale che mai. La Hbada E3, frutto di 16 anni di esperienza nell'ergonomia, è un esempio eccellente di come la tecnologia e l'ergonomia possano confluire per offrire non solo una postura migliorata, ma anche un comfort senza pari. Grazie alla sua leadership nel settore, Hbada si distingue per l'innovazione e l'affidabilità dei suoi prodotti.

E c'è un motivo in più per considerare l'acquisto proprio adesso. È in corso la più grande offerta del 2024! Potete approfittare dei migliori prezzi di sempre grazie al Black Friday sul modello HBADA E3 Pro. Uno sconto sostanzioso rende questa sedia premium ancora più accessibile, eliminando ogni dubbio sul rapporto qualità-prezzo. Di seguito, scopriamo perché dovreste prendere in considerazione l'acquisto di queste sedie, nonostante il loro prezzo possa far allontanare una buona parte del pubblico. Ma c'è una buona notizia: attualmente beneficiano di uno sconto sostanzioso.

Vedi su Amazon Vedi su HBADA

Introduzione al brand

Se vi state avvicinando per la prima volta al mondo delle sedie da ufficio di alta gamma, è comprensibile avere dubbi sull’affidabilità di brand come Hbada, che potreste aver visto per la prima volta. Per dissipare ogni incertezza, è utile fare un breve excursus sulla storia di questo marchio, che ha dimostrato una notevole competenza nel settore.

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Immagine 1 di 5

Fondata nel 2008, Hbada si è rapidamente affermata come leader nel campo delle sedie ergonomiche. Il nome Hbada è diventato sinonimo di innovazione e benessere, grazie al suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie progettate per migliorare il comfort fisico attraverso prodotti ergonomici. Come accennato, Hbada vanta ben 16 anni di esperienza nel settore, pertanto ha una profonda conoscenza del concetto di ergonomia. La missione di Hbada è di diventare il punto di riferimento globale per la salute domestica, con l’obiettivo di promuovere il benessere umano.

Dal suo debutto, Hbada ha introdotto numerose innovazioni, con tecnologie atte a migliorare sempre di più il supporto lombare. La presenza internazionale del brand è oggi consolidata, con Hbada che si è posizionata al primo posto nelle vendite di sedie ergonomiche su diverse piattaforme di e-commerce, a dimostrazione di come l'azienda sia professionale e tecnologicamente all'avanguardia. Recentemente, ha anche conquistato il Gold Award for Design in Francia. Il marchio è inoltre rinomato per le sue tecnologie brevettate e le certificazioni di alta qualità, tra cui il TÜV tedesco e il BIFMA.

Perché acquistare la Hbada E3?

Ora che abbiamo stabilito la fiducia nel marchio, scopriamo i motivi per cui dovreste considerare l’acquisto di una sedia Hbada, con un focus particolare sul modello E3.

Disponibile in nero e grigio, la Hbada E3 è progettata per offrire un supporto ergonomico completo e personalizzato, migliorando l'ambiente di lavoro o domestico. Il cuore di questa sedia è il suo innovativo sistema di supporto a forma di "T", progettato per sostenere la parte bassa della schiena, il collo e le spalle, alleviando efficacemente i dolori derivanti da sedute prolungate.

Un’altra caratteristica distintiva è il supporto lombare a 3 zone, che utilizza un sistema di supporto a 3 regioni con ali flottanti. Questo copre un'ampia area della schiena e offre 8 modalità di regolazione, inclusi angoli di rotazione di 40° per le ali laterali e un supporto dinamico di 14° nella zona centrale. Questa tecnologia affronta il problema del dolore lombare con una combinazione di supporto fermo e morbido, adattandosi a tutte le corporature.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

La parte dedicata al collo non è da meno, offrendo regolazioni verticali di 4.5 cm e orizzontali di 5.5 cm, oltre a una rotazione di 70°. Questo design consente un supporto completo per il collo, alleviando la pressione cervicale e adattandosi a diverse altezze e tipi di corpo.

I braccioli meccanici 6D sono un’altra caratteristica di spicco della sedia, con 6 dimensioni regolabili che includono regolazioni verticali, orizzontali e angoli di rotazione. Questo supporto continuo per le braccia è ideale per vari tipi di attività, assicurando comfort sia durante il lavoro che il relax.

Come se non bastasse, la Hbada E3 è rivestita in rete traspirante, migliorando la ventilazione e prevendendo il sudore. Ad essere incredibile è poi lo chassis automatico, un sistema che permette alla sedia di adattarsi al peso corporeo, regolando la resistenza della reclinazione senza necessità di regolazioni manuali. A tal riguardo, questo modello consente una reclinazione fino a 140°, ideale per riposare o fare una breve pausa. Inoltre, il poggiapiedi integrato, rigorosamente imbottito, offre un supporto extra durante durante il relax.

Creata in collaborazione con i medici

Un aspetto fondamentale che merita un piccolo capitolo a parte e che distingue la sedia Hbada E3 è il suo sviluppo in collaborazione con esperti del settore medico, in particolare con i professionisti dell'ICA Chiropractic Association degli Stati Uniti. Questa associazione è rinomata per la sua expertise nel campo della chiropratica e della salute della colonna vertebrale, e il loro contributo è stato essenziale per garantire che la sedia non solo fosse ergonomicamente avanzata, ma anche realmente benefica per il benessere fisico degli utenti.

L'obiettivo principale di questa collaborazione è stato quello di integrare i principi di ergonomia basati su evidenze scientifiche nel design della sedia. Gli esperti dell'ICA hanno condotto studi approfonditi sui movimenti del corpo umano e sulle posture più salutari per prevenire dolori e tensioni muscolari, in particolare per coloro che trascorrono molte ore seduti.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Come se non bastasse, la Hbada E3 ha ottenuto la certificazione IGR in Germania relativa all'ergonomicità, un riconoscimento che attesta la sua conformità agli standard di qualità e di ergonomia. Questa certificazione è stata concessa grazie a rigorosi test e valutazioni condotti da esperti del settore, i quali hanno esaminato attentamente la progettazione della sedia e il suo impatto sulla salute degli utenti. Il fatto che la sedia abbia superato tali valutazioni dimostra quanto sia stato importante il contributo dei medici nella sua realizzazione.

Breve panoramica della sedia Hbada E3

La Hbada E3 incarna 16 anni di esperienza e dedizione all’ergonomia, frutto dell’impegno del marchio nel fornire soluzioni innovative per migliorare il benessere fisico. La sedia combina professionalità e leadership tecnologica in un design ergonomico che si distingue per il comfort personalizzato e la capacità di alleviare i dolori derivanti da una seduta prolungata. Grazie al supporto lombare a 3 zone, le regolazioni per il collo e i braccioli 6D, e l’adattamento automatico al peso, la Hbada E3 dimostra una profonda comprensione dell’ergonomia, rendendola ideale per chi cerca una sedia da ufficio che unisca tecnologia e benessere.

Investire in una sedia come la Hbada E3 non significa dunque solo acquistare un prodotto, ma puntare su una soluzione costruita su anni di esperienza e innovazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi lavora da seduto per molte ore.

Vedi su Amazon Vedi su HBADA