Hisense, ecco i nuovi TV ULED U7B e U8B

Hisense ha presentato le nuove TV serie U7B e U8B, prodotti che coniugano qualità al giusto prezzo, con design elegante e buone prestazioni.

Hisense ha presentato ufficialmente i nuovi televisori ULED U7B e U8B, che si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Disponibili da giugno con prezzi a partire da 549 euro.

Il televisore U7B si posiziona in piena fascia media e arriva con diagonali di 50, 55 e 65 pollici. Si tratta di un prodotto che unisce qualità ed eleganza, rimanendo però accessibile. Il design si contraddistingue per le linee one-body, con cornici metalliche molto sottili e stand centrale sempre in metallo, che rende l’insieme molto gradevole.

Il pannello ha risoluzione 4K e supporta il Dolby Vision e il Wide Color Gamut, tecnologia che consente di riprodurre una scala più estesa di colori per immagini con colori vivi e fedeli. Presente il Local Dimming, che permette invece di avere dei neri più precisi evitando così le fughe di luminosità e un miglior contrasto.

I prezzi sono di 549 euro per il modello da 50 pollici e salgono a 649 euro per la versione da 55 pollici e 899 euro per il 65 pollici.

La serie ULED U8B invece include due modelli, con diagonale rispettivamente da 55 e 65 pollici e si pone appena sopra all’U7B. Le cornici sono ancora più sottili, il pannello posteriore è realizzato con effetto metallo spazzolato e in generale il design risulta curato in maniera maggiore. Il pannello ha risoluzione 4K e HDR ma si contraddistingue per un picco di luminosità di 1000 nits, oltre alla presenza delle tecnologie wide color gamut, Dolby Vision e Dolby Atmos per gli altoparlanti integrati.

In questo caso i prezzi sono di 749 euro per la versione da 55 pollici e 999 euro per il top di gamma da 65 pollici.

Entrambi i modelli si basano sulla piattaforma Vidaa U 3.0, compatibile con tante applicazioni e buona parte dei servizi di streaming attualmente disponibili, come Netflix, Youtube, DAZN e Prime Video. Risulta poi compatibile anche con l’assistente vocale Alexa di Amazon, per avere un semplice accesso alle funzioni smart tramite comandi vocali.