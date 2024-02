SVUOTATUTTO AMAZON: Stampante HP DeskJet 2720e in sconto del 23%!

Se desiderate una nuova stampante a getto d'inchiostro per casa o ufficio a un prezzo accessibile, dovreste prendere in considerazione l'offerta su Amazon per la stampante HP DeskJet 2720e. Inizialmente venduta a 64,90€, ora potete ottenerla a soli 49,90€, grazie a uno sconto del 23%.

Stampante HP DeskJet 2720e, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante HP DeskJet 2720e è la scelta perfetta per chi cerca una stampante multifunzione affidabile e versatile senza spendere una fortuna. Con la sua tecnologia a getto d'inchiostro a colori, è in grado di stampare documenti di testo, grafici e foto con una qualità eccellente, fino a una risoluzione di 300 x 300 dpi. Inoltre, la sua compatibilità con l'app HP Smart consente di stampare facilmente da smartphone e tablet, rendendo il processo ancora più semplice e intuitivo.

L'acquisto della stampante HP DeskJet 2720e offre un pacchetto completo e conveniente, che include 6 mesi di inchiostro Instant Ink e 1 anno di garanzia supplementare con HP+. Con la sua facilità d'uso e la velocità di stampa fino a 7,5 ppm in bianco/nero e 5,5 ppm a colori, è perfetta per soddisfare le esigenze quotidiane di stampa. Grazie all'offerta speciale su Amazon, potete portarvela a casa a soli 49,90€, usufruendo di uno sconto del 23%!

