HP, la nuova "offerta" di noleggio stampanti è una presa in giro

HP vuole trasformare il business delle stampanti, ma non sono sicuro che mi piaccia la nuova tendenza. L’idea è simile a quella del noleggio a lungo termine con le auto, e similmente - se non si fa attenzione - si rischia di spendere molto di più rispetto alla proprietà tradizionale.

Il nuovo servizio si chiama HP All-In Plan ed è una sorta di estensione del suo Instant Ink, che include sia l'inchiostro che la stampante. I piani iniziano da $6.99 al mese e vanno fino a $35.99 per una stampante OfficeJet Pro e 700 pagine. Sono tutti contratti di noleggio di due anni. Se superi il limite di pagine, HP aggiungerà altre pagine al costo di un dollaro per blocco di 10-15 pagine. Non è ancora disponibile in Italia.

Ogni piano è un contratto di noleggio di due anni, non un accordo di noleggio con opzione di acquisto. Quindi, se decidi che HP All-In non fa per te, dovrai restituire la stampante e trovarti un’altra soluzione. In caso di cancellazione anticipata c’è una penale da pagare, fino a 270 dollari.

Chi stampa molto potrebbe pensare che ne valga la pena; si spende di più ma si sta più tranquilli in caso di problemi. Utenti domestici, professionisti e piccole aziende invece farebbero meglio a rifletterci con attenzione prima di iscriversi. Alla fine quello che conta è quanto si è speso a fine anno, e non è detto che HP All-in sia un miglioramento in questo senso.