Gioca come un PRO dal tuo PC: HyperX Pulsefire Haste a soli 65€!

Se volete assicurarvi partire da PRO, dal vostro PC, non potete rinunciare a un buon mouse! Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile per il HyperX Pulsefire Haste, un mouse da gaming senza fili che promette prestazioni eccellenti. Originariamente proposto a 109,99€, ora è possibile acquistarlo a soli 64,98€, beneficiando di uno sconto del 41%. Questa versione ultraleggera del mouse pesa appena 53g e vanta caratteristiche di spicco come il sensore di precisione HyperX 26K, che raggiunge nativamente i 26.000 DPI e una frequenza di polling di 8000Hz2, per una reattività e una precisione superiori.

HyperX Pulsefire Haste, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HyperX Pulsefire Haste 2 è la scelta ideale per i videogiocatori che cercano un mouse performante che possa garantire una velocità e precisione superiore in ogni sessione di gioco. Con il suo design ultraleggero da soli 53g e il sensore di precisione HyperX 26K che rileva nativamente fino a 26.000 DPI, questo mouse soddisfa le esigenze di coloro che necessitano di una risposta rapida e accurata. La sua compatibilità con diverse piattaforme, quali PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, e Xbox One, lo rende adatto a un'ampia gamma di giocatori, offrendo una versatilità di utilizzo unica.

Questo mouse da gaming è stato pensato per chi non scende a compromessi in termini di qualità e performance. Gli switch HyperX personalizzabili con una durata stimata fino a 100 milioni di clic, il cavo super flessibile HyperFlex 2 e i pattini in puro PTFE garantiscono movimenti rapidi e precisi, fondamentali in situazioni di gioco dove ogni millisecondo conta. Il nastro per grip in dotazione permette di mantenere un controllo ottimale del mouse, massimizzando il comfort durante le lunghe maratone videoludiche.

Il HyperX Pulsefire Haste 2 emerge come una scelta eccellente per i gamer alla ricerca di precisione e velocità. Questo mouse da gioco ultraleggero, pesante solo 53g, è dotato di un sensore di precisione HyperX 26K che offre una risoluzione nativa fino a 26.000 DPI e una velocità di tracciamento massima di 650 IPS. La sua frequenza di polling di 8000Hz garantisce una risposta immediata, insieme agli switch HyperX che supportano fino a 100 milioni di clic. Il design è migliorato con il nastro per grip, cavo in Paracord super-flessibile e pattini in puro PTFE per movimenti fluidi. Inoltre, la sua compatibilità con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One lo rende versatile per ogni piattaforma di gioco.

In conclusione, il HyperX Pulsefire Haste 2 si distingue per le sue caratteristiche di alta precisione, risposta veloce e design ultraleggero che migliorano significativamente l'esperienza di gioco. Con un prezzo ridotto da 109,99€ a soli 64,98€, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendolo una scelta consigliata per i gamer che desiderano migliorare le loro prestazioni di gioco con un prodotto di qualità superiore.

Vedi offerta su Amazon