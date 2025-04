Acquista uno di questi tablet scontati e ricevi anche un Galaxy A16 in regalo

Samsung ha lanciato una nuova, entusiasmante promozione che offre un regalo esclusivo per chi acquista uno dei suoi tablet Galaxy Tab S10 FE o S10 FE+. Fino al 4 maggio, acquistando uno di questi modelli, avrete la possibilità di ricevere in omaggio uno smartphone Galaxy A16, un’offerta davvero imperdibile per chi desidera un dispositivo completo a un prezzo vantaggioso. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per aggiornare il vostro equipaggiamento tecnologico, sia per la parte tablet che per quella smartphone, senza dover affrontare un ulteriore esborso.

Promo Samsung, perché approfittarne?

Oltre al regalo del Galaxy A16, Samsung ha pensato anche a uno sconto esclusivo. Utilizzando il codice promozionale "GALAXY4U", potrete ottenere uno sconto di 50€ sull’acquisto di uno dei tablet Galaxy Tab S10 FE o S10 FE+. In questo modo, non solo riceverete uno dei migliori tablet, ma potrete anche approfittare di un ulteriore vantaggio economico, rendendo l’offerta ancora più conveniente. Se eravate già alla ricerca di un nuovo tablet Samsung, questa promozione potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando.

È importante tenere a mente che per poter ricevere lo smartphone in regalo, il tablet acquistato deve essere registrato su Samsung Members entro il 3 giugno. Questa registrazione è fondamentale, poiché senza di essa non sarà possibile ricevere il Galaxy A16. Quindi, non dimenticate di completare questa semplice procedura per poter usufruire dell’intera offerta. Una volta effettuata la registrazione, sarete pronti a godere di un tablet avanzato e di uno smartphone in omaggio, il tutto con uno sconto che aumenta ulteriormente il valore dell’intera promozione.

Questa promozione è valida fino al 4 maggio, quindi non perdete tempo e approfittate di questa occasione unica. L'acquisto di uno dei Galaxy Tab S10 FE o S10 FE+, unito allo sconto esclusivo e al regalo del Galaxy A16, rappresenta una proposta imperdibile per chi cerca un tablet performante e desidera un altro dispositivo mobile come bonus. Se vi interessa, non esitate a registrare il vostro acquisto e approfittare di questa vantaggiosa offerta prima della scadenza.

Vedi offerta