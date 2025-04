Lavora meglio con la scrivania regolabile Premium serie E7 di FlexiSpot, oggi in OFFERTA!

​Se desiderate rivoluzionare il vostro spazio di lavoro con una scrivania regolabile elettricamente dalle prestazioni professionali, l’offerta attuale su FlexiSpot è l’occasione perfetta per farlo. La scrivania regolabile Premium serie E7 è infatti disponibile a partire da soli 289,99€, con uno sconto di 110€ rispetto al prezzo originale di 399,99€. E non è l’unica versione in promozione: la più avanzata E7 Pro scende a 369,99€ (invece di 469,99€), mentre la E7 Plus, pensata per chi ha esigenze di carico elevate, è proposta a 449,99€ invece di 599,99€.

N.B.: Utilizza il codice FSToms30 per ottenere un ulteriore sconto di 30€, per gli ordini superiori a 600€, valido fino al 30 giugno.

Scrivania regolabile Premium serie E7, chi dovrebbe acquistarla?

Progettata per offrire il massimo in termini di ergonomia, silenziosità e resistenza, questa linea è costruita con acciaio industriale di qualità automobilistica, garantendo una struttura solida e duratura nel tempo. Le colonne interne rinforzate del 30% e la base larga 68 cm assicurano stabilità anche nelle regolazioni più estreme, mentre il sistema a doppio motore consente una regolazione fluida e silenziosa, con un livello di rumore inferiore ai 50 dB.

Il pannello di controllo è dotato di touchscreen LED, quattro memorie di altezza, porta USB per la ricarica dei dispositivi e funzione anti-collisione, rendendo l’esperienza d’uso intuitiva e sicura. Le versioni E7 Pro e E7 Plus aggiungono ulteriori vantaggi: gestione avanzata dei cavi con elementi magnetici nella Pro, e capacità di carico fino a 200 kg nella Plus, perfetta anche per usi alternativi come tavoli da conferenza.

Tutte le scrivanie della serie sono compatibili con un’ampia gamma di accessori per creare un ecosistema di lavoro personalizzato, ottimizzando efficienza e comfort. Non dimenticate che, con ordini superiori a 600€, potete utilizzare il codice FSToms30 per ottenere un ulteriore sconto di 30€, valido fino al 30 giugno.

Se state cercando una scrivania ergonomica regolabile in altezza, questa è senza dubbio una delle offerte più interessanti del momento. Affidabile, solida, silenziosa e pensata per durare fino a 16 anni, la FlexiSpot E7 rappresenta un investimento intelligente per chi lavora (o gioca) ogni giorno alla scrivania.

