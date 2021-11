I giochi play-to-earn blockchain stanno rendendo ricchi fondatori e giocatori

Alcune persone potrebbero aver sentito parlare del gioco blockchain e criptovaluta Axie Infinity, un gioco che coinvolge l’allevamento e il combattimento di simpatici mostri chiamati Axies. Uno dei motivi principali per cui il gioco ha raggiunto le orecchie di così tanti è innegabilmente il suo successo, che può essere misurato nel numero di giocatori che giocano regolarmente e dalla sua capitalizzazione di mercato in rapida crescita di 8,5 miliardi di dollari. Ebbene, uno dei nuovi nomi nella Young Rich List 2021 dell’Australian Financial Review, la lista dei giovani ricchi australiani per il 2021, ha costruito le proprie recenti fortune proprio grazie a questo gioco. Per dare un’idea del valore di questo mondo, 850 milioni di dollari sono transitati sul mercato di questo gioco soltanto negli ultimi tre giorni.

Anche quattro fratelli australiani sono nella lista. Tre di loro sono co-fondatori di un gioco blockchain in fase di sviluppo chiamato Illuvium. Kieran, Aaron e Grant Warwick detengono token ILV in-game del valore rispettivamente di 463, 425 e 196 milioni di dollari australiani. Un quarto fratello, con una fortuna stimata di 879 milioni di dollari, è anch’lui coinvolto in Illuvium.

Illuvium è ancora in fase di sviluppo e non dovrebbe essere lanciato prima del prossimo anno. Tuttavia, solo sulla base della speculazione, ILV è attualmente classificato al 158° posto su Coin Gecko, con una capitalizzazione di mercato di circa 600 milioni di dollari.

Questi sono due dei tanti giochi blockchain che vengono giocati o sono in fase di sviluppo. L’aspettativa è che un giorno tutti esisteranno in un metaverso in cui il valore può essere trasferito attraverso le reti di gioco. Alcuni elementi di ciò che viene utilizzato in un gioco potrebbero potenzialmente essere riconosciuti e utilizzati in un altro.