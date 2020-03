I migliori attrezzi per allenarsi a casa spendendo poco

Ma si può andare a correre? No. Gli ultimi decreti sono abbastanza chiari in merito all’allenamento e allo sport all’aperto, che si può fare solamente nelle vicinanze di casa, con distanza variabili a seconda del comune di residenza. A Torino per esempio la distanza massima è fissata a 1km, in altri comuni a 300 metri.

Ma gli sportivi si sa, non riescono a stare fermi. Se vi ritrovate in questa situazione, beh molto probabilmente avete anche rimandato più e più volte l’acquisto di dispositivi adatti allo scopo, ma sembra arrivato il momento di cedere e di dedicare quel piccolo angolo di casa inutilizzato al vostro sudore e benessere fisico.

Certamente l’attività fisica aiuta a distendersi, mantenersi in forma e distoglie l’attenzione sulle tante notizie che di giorno in giorno invadono i media nazionali, e possiamo consigliare a chiunque di procedere a integrare nella propria routine qualche piccolo esercizio. Vi sorprenderà, ma bastano pochi minuti al giorno per stimolare i nostri muscoli e stare meglio.

Molte aziende che producono smartwatch e dispositivi per lo sport, hanno reso inoltre gratuiti i programmi per allenarsi al meglio a casa, anche senza attrezzi. È il caso di Fitbit che per 90 giorni permette di usufruire in maniera totalmente gratuita dell’applicazione Coach Premium, che oltre a fornire consigli su come mantenere la propria forma fisica, invia notifiche temporanee per dedicarsi all’igiene.

Insomma, anche noi di Tom’s restiamo in casa, ma vi garantiamo che ci stiamo mantenendo attivi come mai prima d’ora.

I migliori accessori per allenarsi a casa

Tappetino antiscivolo | 37,99 euro

Di tappetini per allenarsi a casa ne abbiamo provati davvero tantissimi e siamo arrivati alla conclusione che risparmiare prendendone uno in gommapiuma economica non serve. Il top dei tappetini sono quelli con una trama antiscivolo nella parte inferiore, che consente di evitare spostamenti indesiderati e allenarsi al meglio. Perfetti per fare un po’ tutto, dallo yoga alla meditazione, passando per l’allenamento a corpo libero o con i pesi.

Ne esistono di tante varianti diverse, da quelli singoli ai kit completi, passando per i manubri in metallo con pesi in ghisa. Molto in questo caso dipende dalle esigenze, ma se l’obiettivo è mantenere i muscoli in movimento, dei pesi in ghisa con rivestimento al neoprene sono l’ideale.

Panca per allenamento | 69,95 euro

La panca è la migliore amica per il nostro fisico. La possibilità di poter agganciare le gambe e poterne regolare l’inclinazione, la rende ideale per tante tipologie di allenamento, da quello con i pesi al corpo libero, passando per gli elastici. Non costa molto ma permette di fare davvero molto.

Barra per sollevamento | 19,07 euro

Se oltre all’allenamento siete appassionati di fai da te e avete abbastanza spazio a casa da poterla installare, una barra per il sollevamento è uno strumento che permette di allenare tutto il corpo nella maniera più semplice ed economica.

Bande elastiche | 21,99 euro

Chi ha poco spazio in casa può invece optare per l’acquisto di un set di bande elastiche. In questo caso sono compresi anche due dischi che consentono di scivolare sul pavimento in modo da allenare con efficacia tutte le zone del corpo, tonificare e mantenersi in forma anche in spazi ristretti.

Polsiere e cavigliere | 9,49 euro

In questo caso abbiamo proposto le polsiere da 0,5kg ciascuna, più che sufficienti se non siete sportivi ben allenati, ma come tanti altri prodotti esistono in varie versioni con diverso peso. Possono essere legati alle braccia o alle gambe e consentono di effettuare diversi allenamenti a corpo libero a qualsiasi livello. Ottime per migliorare la resistenza e tonificare.

Cyclette | 46,99 euro

La Cyclette è forse uno degli strumenti migliori per potersi allenare, soprattutto per quanto riguarda la resistenza cardiaca. Questo modello è ideale da usare a casa, grazie al suo ingombro davvero ridotto e si può impiegare per allenare sia gambe che braccia.

Elettrostimolatore | 49,61 euro

Se invece il vostro obiettivo è quello di tonificare ma davvero lo spazio è molto ridotto o lo smart-working non vi permette di dedicarvi appieno all’attività motoria, allora un elettrostimolatore può essere la soluzione perfetta per continuare a stimolare i muscoli e a tonificare. Questo di Prorelax permette di attuare una terapia rilassante ma soprattutto a prevenire l’atrofia da inattività.

