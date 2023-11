I primi auricolari con tecnologia MEMS sono finalmente realtà

Dopo un primo annuncio lo scorso agosto Creative è finalmente pronta a mettere in commercio i primi auricolari true wireless con tecnologia MEMS, realizzata dalla società xMEMS.

L’acronimo sta per Micro-electromechanical systems e descrive un modo alternativo per realizzare i driver; non è una cosa del tutto nuova, ma è la prima volta che questa tecnologia arriva su auricolari TWS. I modelli Creative che lo sfruttano sono gli Aurvana Ace e Aurvana Ace 2.

Questa tecnologia non è del tutto nuova, anzi è usata da molti anni ormai in telefoni, cuffie e altri dispositivi. La sua caratteristica è l’utilizzo di materiali piezoelettrici che si muovono e creano vibrazioni (quindi suono) in risposta ai segnali elettrici. I driver tradizionali, invece, creano il suono tramite magneti e bobine.

In teoria gli auricolari MEMS possono produrre un suono con una maggiore fedeltà, riducendo al contempo il consumo energetico. Ad esempio, la serie Aurvana Ace di Creative ha una risposta in frequenza che va da 5Hz a 40KHz. Non è qualcosa di mai visto prima, ma sono numeri più che interessanti per degli auricolari - soprattutto modelli non professionali.

Come spiega Creative, i driver basati sui MEMS sono fatti di piccole lamelle posizionate su chip di silicio. "Ciò che distingue questa tecnologia è il modo in cui riproduce il suono quando queste lamelle rispondono rapidamente a brevi segnali elettrici", spiega l'azienda. "In questo modo, questi driver sono in grado di generare onde sonore che imitano fedelmente il modo in cui gli utenti sentono naturalmente i suoni nel mondo che li circonda".

I Creative Aurvana Ace e Creative Aurvana Ace 2 costano 130 e 150 dollari rispettivamente, ma non ci sono ancora i prezzi europei. Si tratta di un prezzo inferiore rispetto agli auricolari true wireless top di gamma come i Technics AZ-80 o i Sony WF-1000XM5. Sicuramente una buona notizia, ma bisognerà poi vedere le effettive prestazioni del nuovo modello Creative.