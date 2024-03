I Ray-Ban diventano ancora più smart con l'IA direttamente negli occhiali

Meta, secondo quanto riportato dal The New York Times, sta per introdurre l'intelligenza artificiale nei suoi occhiali "smart" Ray-Ban Stories, pianificando di cominciare il roll-out di questa funzione il mese prossimo.

Queste nuove funzionalità AI multimodali, disponibili in accesso anticipato dallo scorso dicembre per un numero ristretto di utenti, consentono di eseguire traduzioni e identificare oggetti, animali e monumenti.

Circa sette mesi fa vi raccontavamo come i Ray-Ban Stories fossero stati un flop colossale per Meta.

Gli utenti potranno attivare l'assistente intelligente degli occhiali semplicemente pronunciando "Hey Meta" e poi esprimendo un comando o facendo una domanda. Il sistema operativo risponderà attraverso gli altoparlanti integrati nella montatura.

Il New York Times ha condotto una valutazione sull'efficacia dell'IA di Meta indossando gli occhiali in varie situazioni, come durante la spesa in un negozio, durante la guida, nei musei e persino allo zoo.

Nonostante l'IA di Meta sia stata in grado di identificare correttamente animali domestici e opere d'arte, non ha sempre ottenuto risultati perfetti. Il New York Times ha osservato che gli occhiali hanno avuto difficoltà nell'identificare gli animali dello zoo che erano lontani o nascosti dietro le gabbie.

Inoltre, hanno avuto difficoltà nell'identificare correttamente un frutto esotico chiamato cherimoya, nonostante diversi tentativi. Per quanto riguarda le traduzioni AI, gli occhiali supportano l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, il francese e il tedesco e i test svolti paiono aver restituito risultati soddisfacenti ma non eccelsi.

È probabile che Meta continuerà a migliorare queste funzioni nel tempo, visto che l'azienda ha chiaramente sostenuto di non voler abbandonare il progetto Ray-Ban Stories anche in virtù delle difficoltà riscontrate.

Al momento, le funzionalità AI negli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta sono disponibili solo tramite una lista di attesa per gli utenti negli Stati Uniti. Questo suggerisce che Meta sta attivamente lavorando per rendere queste funzionalità accessibili a una più ampia base di utenti.

Con ulteriori miglioramenti e aggiornamenti, gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta potrebbero diventare uno strumento più utile e versatile per coloro che cercano un'esperienza di utilizzo più intuitiva, pratica e interattiva.