Il B2B vorrebbe i pagamenti transfrontalieri ma non crede nelle criptovalute

Secondo un sondaggio congiunto delle startup legate ai pagamenti Invoiced e Payments NEXT, il 59% degli intervistati B2B non è aperto all’idea di accettare la criptovaluta come mezzo di pagamento.

Pubblicato giovedì, il sondaggio ha rilevato che solo il 2% degli intervistati ha adottato finora pagamenti crittografici, mentre il 39% di questi ha indicato qualsiasi livello di intenzione di accettare criptovaluta in futuro. Lo studio si basa sulle risposte ai sondaggi online di 269 professionisti della finanza da agosto 2021.

Secondo i risultati del sondaggio, le aziende B2B apparentemente preferiscono i pagamenti con assegno ad altri metodi di pagamento come le carte di debito, con il 77% degli intervistati che indica di accettare assegni come mezzo di pagamento. Le carte virtuali e i pagamenti in criptovaluta sono in fondo alla lista di popolarità, con solo il 14% e il 4% degli intervistati che li accettano come pagamento finora, rispettivamente.

La maggior parte delle aziende B2B non è quindi, almeno apparentemente, ancora pronta ad adottare i pagamenti crittografici. Tali società devono affrontare una domanda significativa di pagamenti con carta virtuale e transfrontalieri, con il 64% e il 62% degli intervistati che esplorano o adottano queste aree, rispettivamente.

Come riportato in precedenza, i pagamenti in criptovalute come bitcoin costituiscono una delle sue maggiori richieste di casi d’uso, con il 60% dei proprietari di criptovalute negli Stati Uniti che indicano interesse a utilizzare la crittografia come metodo di pagamento. Alcune importanti società di crittografia come ripple si concentrano sulla fornitura di soluzioni di pagamento transfrontaliere come la liquidità on-demand di RippleNet, che utilizza la criptovaluta XRP.