Il Cyber Monday è arrivato e Secretlab ha preparato per voi offerte imperdibili. Questa è l’occasione perfetta per rinnovare la vostra postazione da gaming o da lavoro, approfittando di sconti extra sui prodotti selezionati. Con la formula “acquista di più, risparmia di più”, ogni ordine che raggiunge una spesa minima vi permette di ottenere uno sconto aggiuntivo sui vostri acquisti.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su Secretlab

Cyber Monday Secretlab, perché approfittarne?

Se state pensando di migliorare la vostra esperienza di seduta, potrete beneficiare di 40€ di sconto extra su una sedia Secretlab acquistando per un minimo di 850€. Questo significa che non solo otterrete un prodotto di qualità superiore, ma lo farete anche risparmiando, rendendo il vostro investimento ancora più conveniente.

Per chi desidera completare la propria postazione, Secretlab offre 50€ di sconto extra su una scrivania con un acquisto minimo di 1.499€. Sedie e scrivanie di alta gamma vi permetteranno di creare uno spazio confortevole e funzionale, ottimizzando sia il tempo dedicato al lavoro sia quello dedicato al gaming.

Infine, per gli acquisti più consistenti, è possibile ottenere 100€ di sconto extra con una spesa minima di 1.999€ su tutto il sito. Non c’è momento migliore per approfittare di questa occasione: scegliete i prodotti che desiderate, raggiungete il minimo di spesa e godetevi gli sconti esclusivi del Cyber Monday Secretlab.

Vedi offerte su Secretlab