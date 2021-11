Il CFO di Twitter boccia le criptovalute: “troppo volatili per investimenti sicuri”

In controtendenza rispetto all’entusiasmo mostrato più volte epr le criptovalute da l fondatore e CEO di Twitter, Jack Dorsey, il Chief Financial Officer Ned Segal ha osservato che affinché Twitter investa in criptovalute, il gigante dei social media dovrebbe cambiare le sue politiche di investimento, che attualmente consentono alla società di detenere attività stabili come i titoli nel suo bilancio. Secondo Segal infatti al momento le criptovalute sarebbero ancora troppo volatili per essere affidabili.

Di tutt’altro avviso invece come detto il CEO e co-fondatore di Twitter Jack Dorsey, che ha abbracciato con entusiasmo il mondo delle risorse digitali. A marzo scorso, Dorsey ha venduto il suo primo tweet, il primo in assoluto della piattaforma, sotto forma di NFT attraverso il mercato Valuables, per una somma principesca di 2,9 milioni di dollari.

Oltre a sperimentare con gli NFT, Dorsey si è poi anche autoproclamato massimalista di bitcoin. Nell’ottobre dello scorso anno, un’altra società di Dorsey, la società di pagamenti Square, ha aggiunto 50 milioni di dollari in bitcoin al suo bilancio. Alla conferenza bitcoin di quest’anno a Miami, infine, Dorsey ha anche detto a un intervistatore che “bitcoin cambierà assolutamente tutto”, ma era meno entusiasta di altcoin come ethereum e dogecoin.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

Nonostante le preoccupazioni del suo CFO, Twitter è inoltre desideroso di abbracciare la tecnologia decentralizzata della blockchain. La scorsa settimana, la società ha annunciato che stava istituendo un team blockchain per esplorare “modi per incorporare tecnologie decentralizzate nei nostri prodotti e infrastrutture”.

Quindi, mentre Segal pensa che sia prudente trattenere gli investimenti crittografici su larga scala in questo momento, Twitter sta certamente cercando di capitalizzare sulla nascente promessa della blockchain. I dettagli su come raggiungerà questo obiettivo sono scarsi, ma Twitter potrebbe benissimo essere sulla blockchain nel prossimo futuro.