Il Costa Rica chiede aiuto a blockchain contro i cambiamenti climatici

Attraverso un memorandum d’intesa, il governo costaricano ha annunciato di voler utilizzare la tecnologia blockchain di Chia per sviluppare una piattaforma software open source per migliorare la gestione del suo “inventario climatico”, come comunicato dalla stessa piattaforma.

Quest’ultima, che sarà condivisa gratuitamente con altri Paesi, gestirà anche registri nazionali “per gestire l’inventario del carbonio, il registro climatico e registrare gli aggiustamenti bilaterali corrispondenti con le negoziazioni per spostare i crediti tra i Paesi”, ha annunciato Chia.

Photo credit - depositphotos.com

Creata nel 2018, SINAMECC è la piattaforma ufficiale del Costa Rica per coordinare le informazioni sul clima e monitorare la politica nazionale sui cambiamenti climatici del Paese. Andrea Meza Murillo, Ministro dell’Ambiente e dell’Energia del Costa Rica, ha affermato che l’annuncio “è un passo fondamentale verso una cooperazione solida e trasparente sull’azione per il clima incentrata sull’integrità ambientale”.

“Unire la leadership del Costa Rica in questa iniziativa con la blockchain di Chia creerà un vero slancio per consentire ai mercati di aiutare a risolvere i problemi globali del mondo reale”, ha detto il presidente e COO di Chia Network Gene Hoffman in una e-mail a CoinDesk. La scorsa settimana, Chia ha annunciato che stava sviluppando un database che faciliterebbe “la condivisione e la segnalazione trasparenti delle informazioni sui progetti climatici e delle sue emissioni”, ha detto l’azienda in una scheda informativa.