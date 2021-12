Il dollaro digitale? Per il Tesoro USA ha bisogno di un ampio consenso tra le autorità

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha recentemente dichiarato di non essersi ancora formata un’opinione conclusiva sul fatto che la Federal Reserve debba creare una versione digitale del dollaro, ma ha affermato che, a suo giudizio, una tale mossa richiederebbe un ampio consenso tra il Congresso, la banca centrale degli Stati Uniti e la Casa Bianca.

Ciò segue i recenti rapporti secondo cui la Federal Reserve sta attualmente studiando se una versione elettronica del biglietto verde sarebbe vantaggiosa o meno. Yellen ci vede sia pro che contro. Sebbene stia riflettendo sulla sua implementazione, ritiene che sia necessario fare ulteriori ricerche prima di trovare risposte definitive.

Secondo Yellen, i vantaggi di una valuta digitale della banca centrale necessitano di ulteriori studi, compresi i suoi effetti sugli istituti bancari. Al contrario, il governatore della Federal Reserve Lael Brainard, che il presidente Biden ha scelto come vicepresidente della banca centrale degli Stati Uniti, ha chiesto l’urgenza di stabilire un dollaro digitale. Ha suggerito che non può immaginare di non averne uno quando la Cina e altre nazioni stanno sviluppando le proprie valute digitali della banca centrale, che considera una corsa al vertice.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

Secondo il segretario della Fed, è necessario un consenso prima di andare avanti. Yellen ha detto che la Federal Reserve sta lavorando a uno studio sulla questione e che sarà presto disponibile, e sono consapevoli che un ampio accordo tra le autorità dovrebbe avvenire prima di poter andare avanti. “Questa è una decisione importante e che deve ottenere il consenso. Ci sono alcuni vantaggi, ma ci sono anche costi significativi”.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha invece recentemente dichiarato che non era necessario che la banca centrale affrettasse i propri piani di sviluppo della valuta digitale, nonostante diverse altre banche centrali abbiano iniziato il percorso per creare le proprie CBDC.