Il nuovo governo tedesco apre a criptovalute e blockchain

Il nuovo governo entrante in Germania, basato su una coalizione tra verdi, socialdemocratici e liberali, ha messo per la prima volta al centro dei propri progetti argomenti forti come la digitalizzazione, le criptovalute, le energie rinnovabili, un’Europa unita e l’adozione di tecnologie avanzate come blockchain.

Nel loro documento di 177 pagine presentato solo in tedesco si legge: “Sosteniamo condizioni di parità con pari condizioni di concorrenza all’interno dell’UE, tra modelli di business tradizionali e innovativi e verso le grandi imprese digitali. Stiamo rendendo la legge europea sulla vigilanza dei mercati finanziari adatta alla digitalizzazione e alle strutture di gruppo complesse al fine di garantire una supervisione olistica e adeguata al rischio dei nuovi modelli di business.

Abbiamo bisogno di una supervisione europea congiunta per il settore delle criptovalute. Obblighiamo i fornitori di servizi di cripto asset a identificare costantemente i titolari effettivi. L’autorità di vigilanza dell’UE dovrebbe non solo occuparsi del settore finanziario tradizionale, ma anche prevenire l’uso improprio dei valori crittografici per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”.