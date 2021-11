Il rapporto sull’uso dell’energia di Solana ne rivela l’efficienza

Secondo un recente rapporto, la blockchain di solana è particolarmente efficiente per quanto riguarda i consumi energetici. Il rapporto infatti afferma che una transazione solana richiede 1.837 J per transazione, in pratica una transazione Solana costa meno di due ricerche su Google e circa 24 volte meno energia rispetto alla ricarica dell’ultimo iPhone.

La ricerca per l’ultimo rapporto sull’energia della Fondazione solana è stata condotta da Robert Murphy, un consulente per l’energia e il clima. Murphy ha contribuito a inquadrare i parametri della ricerca in base ai dati di utilizzo esistenti, analizzando l’impatto ambientale delle transazioni effettuate sulla macchina a stati globali di solana.

Rispetto ad altre blockchain come ethereum e bitcoin, l’utilizzo di energia di solana si presenta come un equivalente frazionario delle prime due blockchain. Il rapporto di solana rivela che, rispetto all’utilizzo di energia bitcoin, è in un rapporto di 1: 3,8 milioni, mentre il rapporto con ethereum è 1: 377.147. Il costo totale delle transazioni in base a una media annualizzata per la rete solana che funziona con 1.196 nodi di convalida è stimato a 3.186.000 kWh all’anno, che è l’utilizzo equivalente di 986 famiglie negli Stati Uniti.

La Fondazione solana afferma di volersi impegnare a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale anche rispetto ai numeri già efficienti evidenziati dal rapporto. La fondazione afferma che introdurrà un programma entro l’anno che aiuterebbe la rete di convalida di solana a raggiungere la neutralità del carbonio e compensare l’impronta di carbonio del suo ecosistema.