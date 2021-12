Il sindaco di Miami prenderà una parte della sua pensione in bitcoin

Il sindaco di Miami Francis Suarez è un grande fan del bitcoin. A metà ottobre, Suarez ha dichiarato alla stampa di voler trasformare la città nella capitale crittografica degli Stati Uniti. Suarez ha anche detto ai minatori cinesi di trasferirsi a Miami e sfruttare l’abbondante energia nucleare della Florida, dopo che la Cina aveva vietato il mining di bitcoin.

Il mese scorso, Suarez ha rivelato che stava utilizzando il processore di pagamento di terze parti Strike per convertire una parte del suo stipendio in bitcoin. Inoltre, un numero crescente di sindaci nelle città di tutti gli Stati Uniti ha spiegato che anche loro hanno interesse a essere pagati in bitcoin. Ora il sindaco di Miami Francis Suarez sta facendo un ulteriore passo avanti e convertendo anche alcuni dei suoi soldi per la pensione in bitcoin. Parlando con il caporedattore di Real Vision Samuel Burke a Las Vegas, Suarez ha osservato che si è trattato di una “scelta personale”.

“Penso solo che sia una buona risorsa in cui investire. Penso che sia un investimento che ovviamente apprezzerò col tempo”, ha dichiarato Suarez. Burke ha chiesto al sindaco di Miami se avrebbe convertito la propria pensione in bitcoin l’anno prossimo e Suarez ha risposto affermativamente. Il sindaco di Miami ha inoltre aggiunto: “”Blockchain ha avuto successo così tanto perché le persone ne hanno fiducia perché vedono che è un sistema open source e non manipolabile”.

Suarez ha spiegato il mese scorso che i residenti di Miami potrebbero presto avere accesso a un “rendimento bitcoin” che deriva dal cripto-asset della città chiamato “Miamicoin (MIA)”. New York City ha anche una propria moneta chiamata “NYC” e sia NYC che MIA possono essere estratte. Il sindaco di Miami ha anche detto al caporedattore di Real Vision che i residenti di Miami saranno presto in grado di pagare le tasse comunali in BTC.