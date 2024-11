Il weekend più atteso dai fan LEGO è arrivato, in REGALO set esclusivi... ma affrettatevi!

Se siete appassionati LEGO e state pianificando acquisti importanti sui migliori set in vista del Natale, questo è il momento perfetto per procedere. Il LEGO Insider Weekend è finalmente arrivato, portando con sé tre set esclusivi in regalo per i membri del programma fedeltà, con valori di spesa differenti per soddisfare le esigenze di tutti i collezionisti, assieme a sconti ottimi disponibili su moltissimi prodotti.

LEGO Insider Weekend, chi dovrebbe approfittarne?

L'iniziativa LEGO Insider Weekend rappresenta un'opportunità imperdibile per i collezionisti e gli appassionati che desiderano arricchire la propria raccolta con set esclusivi non acquistabili separatamente. La promozione si rivela particolarmente interessante per chi aveva già in programma acquisti sostanziosi, potendo così ottenere omaggi di grande valore collezionistico.

Il programma prevede tre fasce di spesa, ciascuna con il proprio regalo esclusivo. Il pezzo forte è il giradischi vintage LEGO, un affascinante giradischi in stile vintage disponibile per acquisti superiori a €250. Per la fascia intermedia, con spese oltre €170, è disponibile il treno di Natale LEGO, perfetto per le decorazioni natalizie. Infine, per acquisti superiori a €65 su specifiche linee come City, Friends o DREAMZzz, si riceve in omaggio il set attività artistiche natalizie LEGO. Il tutto vale ovviamente per chi fa parte del programma LEGO, non c'è quindi momento migliore per iscriversi.

La peculiarità di questi set risiede nella loro esclusività e nel design ricercato, pensato per accontentare sia i collezionisti più esigenti che gli amanti delle decorazioni stagionali. Il giradischi retrò, in particolare, rappresenta un pezzo di design che può impreziosire qualsiasi ambiente. Arrivare a questa spesa non sarà di certo difficile con la miriade di set disponibili in sconto, fra cui molti pronti a uscire a breve dal catalogo!

Con tre diverse soglie di spesa a partire da €65 e moltissimi sconti, il LEGO Insider Weekend rappresenta un'occasione unica per i fan dei mattoncini danesi. La combinazione di set esclusivi e tematiche natalizie rende questa promozione particolarmente attraente, soprattutto per chi desidera iniziare a preparare i regali per le festività imminenti!

