Iliad: tornano le offerte Giga 120 e Giga 180 a partire da 7,99€ al mese!

Le promozioni Giga 120 e Giga 180 di Iliad sono tornate per offrire connessioni super convenienti e performanti. Che tu stia cercando un piano 4G o 5G, queste offerte includono giga abbondanti, minuti e SMS illimitati, oltre a numerosi servizi gratuiti senza vincoli o costi nascosti. Scopri quale piano si adatta meglio alle tue esigenze e unisciti alla rivoluzione Iliad!

Iliad conferma ancora una volta il suo impegno per piani chiari, trasparenti e senza sorprese, con il ritorno delle sue offerte Giga 120 e Giga 180.

Giga 120, a soli 7,99€ al mese, offre 120 GB di traffico dati in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali. Per chi viaggia in Europa, sono inclusi 11 GB dedicati al roaming UE. Ideale per chi vuole un piano essenziale ma completo, la promozione si distingue per la totale assenza di costi aggiuntivi, come l’attivazione o la segreteria telefonica.

Per chi cerca il massimo della velocità, c’è Giga 180, disponibile a 9,99€ al mese, che combina 180 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G (nelle aree coperte dalla rete Iliad) con minuti e SMS illimitati. Anche in questo caso, l’offerta include 13 GB dedicati al roaming UE e chiamate senza limiti verso numerosi Paesi internazionali. La navigazione è semplice e senza scatti alla risposta, e l’attivazione è gestibile comodamente online.

Entrambe le offerte includono hotspot, tecnologia VoLTE e controllo del credito residuo. Non ci sono sorprese o costi nascosti, garantendo un servizio stabile e accessibile per chi cerca trasparenza e convenienza.

Con Iliad, non è mai stato così semplice unirsi alla rivoluzione della telefonia: attiva oggi stesso l’offerta che fa per te!

