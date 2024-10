Immagini perfette con questa smart TV LG OLED evo 55", ora in SCONTO!

Se siete alla ricerca di una smart TV di ultima generazione, l'LG OLED evo 55'' OLED55C46LA è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 1.299€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 1.499€, e un 28% rispetto al prezzo consigliato di 1.799€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

LG OLED evo 55" OLED55C46LA, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello della Serie C4 2024 combina prestazioni visive spettacolari e tecnologie avanzate, rendendolo una scelta ideale per chi cerca il meglio della qualità video e delle funzionalità smart. Il pannello OLED evo è l'evoluzione della tecnologia OLED, offrendo pixel auto-illuminanti che garantiscono neri profondi, contrasti eccezionali e colori vivaci. Grazie al Brightness Booster, la luminosità delle immagini è fino al 20% più intensa rispetto ai modelli OLED tradizionali, permettendo una visione chiara anche in ambienti molto luminosi. Il processore α9 Gen7 utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare ogni scena, analizzando oltre 20.000 zone per fotogramma, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale e una mappatura dei toni dinamica.

Dal punto di vista del design, la smart TV LG OLED evo si distingue per il suo profilo sottile e il colore Umber Brown, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Anche da spento, questo TV riesce a catturare l'attenzione, rendendolo non solo un centro di intrattenimento, ma anche un elemento d'arredo moderno e raffinato.

Per quanto riguarda il suono, la presenza di Dolby Vision e Dolby Atmos trasforma la vostra esperienza di visione, portando l'audio e le immagini a un livello cinematografico. Inoltre, le 4 porte HDMI 2.1 supportano risoluzioni fino a 4K@144Hz, rendendo questo TV perfetto per il gaming, grazie anche alla compatibilità con VRR, G-Sync e Freesync. Il Game Optimizer permette un'esperienza di gioco fluida e reattiva, riducendo al minimo l'input lag per garantire sessioni di gioco intense e senza interruzioni.

Infine, con il sistema operativo webOS 24 e l'intelligenza artificiale ThinQ AI, avrete accesso a una vasta gamma di app di streaming e contenuti personalizzati. Alexa è integrata, consentendovi di controllare il TV tramite comandi vocali. Inoltre, LG garantisce aggiornamenti per almeno 5 anni grazie al webOS Re Program, assicurando che la vostra TV rimanga sempre al passo con le ultime novità tecnologiche.

In definitiva, LG OLED55C46LA è un investimento che unisce prestazioni visive eccezionali, un design elegante e tutte le funzionalità smart più avanzate, rendendolo una scelta ideale per gli appassionati di cinema, sport e gaming. Approfittate subito di questa straordinaria offerta su Amazon!​

