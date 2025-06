Se trascorrete molte ore alla scrivania, una sedia ergonomica da ufficio rappresenta un investimento fondamentale per il vostro benessere. E oggi potete approfittare di una promozione davvero vantaggiosa: la sedia ergonomica Flexispot BS12-PRO è disponibile a soli 299,99€ sullo store ufficiale Flexispot, con uno sconto di 120€ rispetto al prezzo consigliato di 419,99€. Un'occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione di lavoro con un prodotto di alta qualità, pensato per offrire comfort personalizzato e supporto posturale duraturo.

Vedi offerta su Flexispot Store

Flexispot BS12-PRO, chi dovrebbe acquistarla?

Flexispot BS12-PRO è progettata per adattarsi alle curve naturali del corpo, garantendo un'esperienza di seduta su misura grazie a un sistema di regolazioni completo e intuitivo. Con tre pulsanti di regolazione per l'altezza, l'inclinazione dello schienale e la profondità del sedile, questa sedia permette di trovare la posizione ideale per ogni tipo di attività, dallo studio intenso alle videoconferenze più lunghe. Lo schienale reclinabile da 105 a 135 gradi, combinato con un cuscino lombare adattivo e un poggiatesta regolabile, aiuta a ridurre l'affaticamento e a prevenire tensioni muscolari.

Un altro punto di forza è rappresentato dai braccioli 3D o 5D, selezionabili in base alle vostre esigenze. Entrambe le versioni offrono ampie opzioni di regolazione, ma i braccioli avanzati 5D includono una rotazione a 360° e supportano ogni angolo di reclinazione, garantendo un sostegno ergonomico completo anche durante le sessioni più prolungate.

La struttura in rete traspirante di ultima generazione, realizzata in 100% poliestere, assicura una ventilazione efficace in ogni stagione, mentre il sedile con schiuma ad alta densità combina morbidezza e sostegno per una comodità che dura nel tempo. La sedia supporta fino a 250 kg di peso ed è dotata di meccanismi avanzati di inclinazione con manopola di tensione e blocco multiposizione, per un controllo preciso del comfort.

Con una prova gratuita di 60 giorni e una garanzia di 5 anni, Flexispot BS12-PRO si presenta come la scelta perfetta per chi desidera unire ergonomia, resistenza e stile in un unico prodotto. Se state cercando una sedia da ufficio professionale in grado di migliorare davvero la vostra giornata lavorativa, questo è il momento giusto per agire visto il prezzo scontato.

Vedi offerta su Flexispot Store