Imperdibili eBay: le migliori offerte della settimana con sconti fino al 50%

Passate in rassegna le offerte del giorno Amazon, è arrivato il momento di fare i conti anche con la proposta di eBay che, seguendo il trend impostato all’inizio di questa settimana, prosegue nella sua proposta di ottimi sconti relativi al settore tech, con offerte su prodotti molto interessanti, come console videogame e smart TV, e con prezzi che in molti casi vengono decurtati anche del 50%!

Un esempio? Noi vi suggeriamo di dare un’occhiata al prezzo dell’ottimo Huawei P Smart 2019, uno smartphone ergonomico e accattivante che, già in fase recensione, ci aveva catturato grazie al suo bellissimo display! Arrivato sul mercato circa un annetto fa al prezzo competitivo di 249,99€ e oggi in sconto a soli 129,99€, un prezzo, dunque, più che abbordabile per un dispositivo che riesce, nel suo piccolo, a confermare quello che è l’ottimo lavoro che Huawei già svolge da anni sul mercato della telefonia, facendo del P Smart 2019 un rivale agguerritissimo di dispositivi come il Redmi Note 7 e Note 7 Pro di Xiaomi. Insomma, si tratta di uno smartphone capace di garantire un’esperienza utente assolutamente soddisfacente ed il cui display, possiamo garantirvelo, vi darà tantissime soddisfazioni!

Ovviamente non finisce qui, ed anzi le offerte su eBay sono ancora tantissime, con sconti a dir poco eccezionali alla portata di tutte le tasche e tutte le necessità. Come sempre, abbiamo selezionato per voi quelle che riteniamo le offerte migliori ma, come al solito, il consiglio è anche quello di consultare anche l’intera proposta di offerta sul portale, che potrete raggiungere comodamente anche grazie ai banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!