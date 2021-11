In Argentina arrivano le tasse crittografiche

Le tasse sulle criptovalute sono arrivate in Argentina, almeno in alcune province. Ora, gli utenti che commerciano e detengono criptovalute devono rivelare i loro guadagni e pagare le tasse almeno in due province: Cordoba e Tucuman. La ragione di ciò risiede in un nuovo regolamento adottato a livello provinciale che stabilisce che le criptovalute saranno tassate come le altre valute internazionali quando scambiate. Ciò significa che effettivamente, in queste due province, le criptovalute sono trattate come altre valute internazionali secondo la regolamentazione.

L’inclusione delle criptovalute nell’ambito di queste leggi è qualcosa che viene considerato in diversi Paesi del mondo, a causa della crescente popolarità di questi strumenti come classe di attività e anche come metodo di pagamento. I governi stanno iniziando a rendersi conto che non regolando questi pagamenti stanno perdendo un’ottima fonte di reddito.

In effetti, il governo del Messico ha raccomandato di tassare questo tipo di transazione con una commissione del 20%. Le criptovalute hanno iniziato a prendere piede in Argentina dopo che il governo ha posto un limite al numero di dollari che ogni cittadino poteva acquistare mensilmente. Questo è stato il punto di rottura per un Paese che non era noto per il suo coinvolgimento in criptovaluta, per interessarsi a questi nuovi strumenti crittografici che fornivano un’alternativa di risparmio in mezzo alla situazione di cui sopra.

Ma non sono solo i pagamenti in criptovaluta ad avere successo in Argentina. Grazie alla sua energia a basso costo, il Paese è diventato una scelta interessante per le società di mining bitcoin come Bitfarms, che sta già costruendo una mega-mining farm Bitcoin per sfruttare i tassi energetici convenienti nella zona.