In Cina registrate transazioni in e-yuan per oltre 15 milioni di dollari

La Cina è attualmente al secondo anno di test di massa della sua valuta digitale nazionale chiamata yuan digitale (e-CNY) senza un programma fisso per un lancio ufficiale. Tuttavia, ciò non ha impedito al gigante cinese dell’e-commerce JD.com di aggiungerlo alle proprie opzioni di pagamento per il Singles Day in corso, considerato il più grande evento di shopping al mondo.

JD.com ha riferito che quasi 100.000 persone hanno fatto uso di e-CNY durante l’evento promozionale partito il 31 ottobre e che continuerà fino all’11 novembre. Quando gli utenti selezionano l’opzione di pagamento in e-CNY, vengono reindirizzati a scaricare il portafoglio e ricevono anche un’offerta promozionale di 15 e-CNY del valore di 2,34 dollari.

La Banca centrale cinese ha collaborato con i principali giganti della vendita al dettaglio e online, tra cui centri commerciali, società di viaggio e e-commerce per test di massa della sua CBDC. Il progetto pilota per e-CNY è iniziato con sussidi governativi, ma presto si è esteso alle principali città in vari settori. Le voci suggeriscono che e-CNY potrebbe vedere un lancio ufficiale durante le prossime Olimpiadi invernali.

La Cina ha iniziato lo sviluppo della CBDC già nel 2014, quando la maggior parte delle altre nazioni non era nemmeno a conoscenza del concetto. Il periodo di sviluppo è durato quasi cinque anni ed è stato completato entro l’ultimo trimestre del 2019. Nonostante diverse voci di un possibile lancio ufficiale nel corso dell’ultimo anno, la Cina ha solo ampliato il suo programma di test per includere più settori.

I continui ritardi nel lancio ufficiale indicano che il governo Cinese mira a presentare un prodotto finito al mondo. Il fatto che nessun’altra nazione sia vicina al livello di sviluppo della CBDC ha anche dato alla Cina tutto il tempo per testare il suo prodotto. Attualmente più di 100 nazioni stanno lavorando per il lancio della valuta digitale nazionale sovrana, ma solo un paio di Paesi come la Russia e la Corea del Sud hanno completato la fase di sviluppo e inizieranno il progetto pilota entro il 2022.