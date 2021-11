In Estonia arriva il trading di criptovalute tramite Bitstamp

LHV, una delle più grandi banche estoni, ha da poco annunciato di essere diventata “la prima banca in Estonia a offrire ai propri clienti l’opportunità di scambiare cripto-asset”. A partire da lunedì, i clienti LHV possono scambiare le principali risorse crittografiche direttamente sulla sua app mobile. Le transazioni vengono effettuate tramite lo scambio di criptovaluta Bitstamp. Le risorse crittografiche dei clienti sono detenute sulla piattaforma Bitgo, che fa parte del Galaxy Digital Group quotato alla Borsa di Toronto.

La banca ha iniziato a sperimentare la tecnologia blockchain nel 2015. Da allora, “abbiamo aspettato che il contesto normativo si evolvesse, che il mercato si organizzasse e che emergessero attori del mercato professionisti”, ha osservato la banca.

Madis Toomsalu, presidente del consiglio di amministrazione di LHV Group, ha commentato: “Ad oggi, le risorse crittografiche sono diventate un ampio campo sia in termini di valore di mercato che di fatturato basati su servizi finanziari decentralizzati”. “Saremo la prima banca nei Paesi Baltici a iniziare a offrire il trading di criptovalute ai nostri clienti che, come primo passo, saranno in grado di acquistare e vendere risorse crittografiche sull’app mobile LHV”.

I clienti possono ora acquistare e vendere otto principali criptovalute selezionate a prezzi di mercato: bitcoin, ethereum, litecoin, uniswap, chainlink, stellar lumens, polygon e aave. Nel prossimo futuro, Your Diamonds prevede anche di aggiungere nuovi strumenti, tipi di ordini e altre soluzioni per un trading più conveniente.