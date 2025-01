International LEGO Day: 20% su centinaia di set, solo online e per 2 giorni

Oggi 28 gennaio viene celebrato l'International LEGO Day, una giornata speciale dedicata agli appassionati di mattoncini e costruzioni in tutto il mondo. In occasione di questa ricorrenza, lo store Feltrinelli lancia una promozione che permette di acquistare centinaia di set LEGO con uno sconto del 20%, valido solo online e per un periodo limitato fino al 29 gennaio. Un’opportunità da non perdere per chi cerca nuovi set da aggiungere alla propria collezione o per chi desidera passare ore di divertimento costruendo fantastici modelli.

Vedi offerte su Feltrinelli

International LEGO Day, perché approfittarne?

La selezione di set scontati include numerose novità ed edizioni limitate, perfette per tutti i fan di LEGO e per chi vuole scoprire i nuovi giochi interattivi proposti dal brand. Tra le proposte più allettanti, spicca il set LEGO Super Heroes Marvel 76313, un gioco che unisce la passione per il mondo Marvel con l’intramontabile esperienza di costruzione LEGO. Questo set, pensato per ragazzi e ragazze a partire dai 12 anni, permette di ricreare il leggendario logo Marvel utilizzando i mattoncini LEGO, offrendo anche la possibilità di costruire delle minifigure dei principali personaggi degli Avengers.

Il set LEGO Marvel 76313 include cinque minifigure esclusive di supereroi Marvel: Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow e Captain America, ciascuna dotata di accessori per ricreare scene d'azione da film iconici. Non solo un gioco, ma anche un oggetto da collezione, in grado di soddisfare le esigenze di chi ama esporre i propri set. Il logo Marvel costruibile diventa infatti un elegante pezzo da esposizione, arricchito dalla possibilità di far fuoriuscire le minifigure tramite tre pulsanti integrati nel modello, rendendolo ancora più interattivo.

Per i più giovani, ma anche per gli adulti appassionati di LEGO e Marvel, il set offre anche la possibilità di scaricare le istruzioni digitali tramite l'app LEGO Builder. Questa applicazione innovativa permette di visualizzare in 3D il modello, ingrandirlo e ruotarlo, oltre a seguire i progressi durante la costruzione. Un regalo perfetto per gli appassionati di supereroi e collezionisti, che potranno approfittare di questa promozione per aggiungere un pezzo speciale alla propria raccolta. Con l’International LEGO Day, Feltrinelli offre una vera e propria festa del gioco e della creatività, accessibile a tutti grazie a questa fantastica offerta online.

