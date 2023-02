Le pulizie domestiche, si sa, sono spesso un tedio e, specie se passa gran parte della giornata fuori casa, può far comodo una mano a rassettare tutto, anche per godersi un po’ di tempo libero dopo il lavoro o lo studio. Per questo, i moderni e performanti robot aspirapolvere sono diventati, specie negli ultimi anni, tra gli elettrodomestici più acquistati del mercato, complici non solo delle performance sempre migliori nel corso degli anni, ma anche e soprattutto una varietà di prodotti sul mercato che, a conti fatti, è capace di rispondere a qualsiasi esigenza… e salvadanaio.

Il nostro consiglio, tuttavia, è di puntare sempre ai migliori prodotti in circolazione, specie quando questi godono di performance o caratteristiche fuori dal comune, com’è il caso dell’ottimo iRobot Roomba i7+, un aspirapolvere robot che non è solo potente e tecnologicamente avanzato, ma è persino in grado di svuotarsi da solo! Un prodotto come ce ne sono pochissimi e che, per altro, potrete oggi acquistare su Amazon a quello che è uno dei prezzi più bassi mai visti in circolazione!

Sul portale, infatti, Roomba i7+ è disponibile con uno sconto del 34%, che abbassa il prezzo richiesto a soli 659,90€, rispetto agli originali 999,00€! Un affare davvero ottimo, per un aspirapolvere che, come da titolo, è addirittura in grado di svuotarsi da solo, grazie ad un innovativo sistema di gestione dello sporco che ha già fatto scuola!

In soldoni, questo elettrodomestico dispone di una stazione di ricarica a forma di colonnina che, oltre a dare nuova energia al robot alla fine di ogni ciclo di pulizia, provvede anche allo svuotamento automatico del suo vano di raccolta dello sporco, trasferendo il materiale raccolto da qui, ad un sacco ermetico contenuto nel corpo della colonnina, che può accumulare il risultato di un totale di circa 30 cicli di pulizia!

In sintesi, diremmo che il robot è in grado di operare in modo completamente autonomo per circa un mese, prima di richiedere all’utente lo svuotamento del sacco presente nella colonna. Oltre a ciò, parliamo inoltre di un robot capace di garantire pulizie accurate ed efficienti, capace di confrontarsi con ogni tipo di pavimentazione, ed in grado di rilevare correttamente ostacoli e involontarie cadute (come quelle che possono essere causate dalla presenza di scale o gradini), grazie ad un sistema di navigazione efficiente e preciso, in grado di programmare, con l’esperienza, anche la migliore routine di pulizia possibile basandosi sulla planimetria della vostra abitazione.

Dulcis in fundo, Roomba i7+ è anche controllabile a distanza sia tramite app, che per mezzo dell’integrazione degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, che lo rendono anche una scelta ideale per chi ha allestito un’efficiente rete domotica, e cerca un dispositivo perfettamente integrabile nel proprio ecosistema domestico.

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo elettrodomestico prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

