Italian Tech Week, uno sguardo sul futuro a Torino dal 25 al 28 giugno

Dal 25 al 28 giugno 2019, Torino diventerà la capitale della tecnologia grazie all'Italian Tech Week: esposizione di tecnologie per l’industria e per la scuola, incontri con inventori, imprenditori e investitori, workshop ed eventi con i protagonisti della scena mondiale tech.

L’Italian Tech Week è una serie di eventi che dal 25 al 28 giugno 2019 riunirà a Torino le eccellenze italiane ed europee impegnate a costruire il futuro del business e della società. ITW è un progetto non profit promosso da Camera di commercio di Torino, Club degli Investitori, Compagnia di Sanpaolo, Fondazione CRT, Fondazione LINKS, OGR, Politecnico di Torino, School of Entrepreneurship and Innovation (SEI), Torino Social Impact, Unione Industriale di Torino e Università di Torino e mira a rafforzare l’integrazione dell’ecosistema territoriale dell’innovazione, offrendo al contempo occasioni di confronto e di riflessione di livello nazionale ed europeo.

Realizzata in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico ed ha ricevuto il patrocinio della Città di Torino, ITW si svolgerà in decine di luoghi diversi e coinvolgerà migliaia di persone tra studenti, startupper, imprenditori, business angel, investitori, gestori di fondi di venture capital, manager, esperti, professionisti, ricercatori, insegnanti e in generale tutti coloro che sono interessati alle tecnologie e alle loro applicazioni.

Le iniziative in programma, tutte gratuite e con diverse modalità di accesso e partecipazione, includono convegni, workshop, incontri con imprenditori innovativi, momenti di confronto con investitori, gestori di fondi di venture capital e business angels, presentazioni di start up e scale up, esposizione di tecnologie avanzate, seminari per studenti e per professionisti, dibattiti con i protagonisti della scena mondiale dell’imprenditoria tech e laboratori per bambini (nel quadro del programma Estate Ragazzi).

Tra i vari eventi già programmati ricordiamo ad esempio il Techshare day organizzato da Politecnico di Torino e Università di Torino, in cui ricercatori e inventori provenienti dalle università e centri di ricerca italiani esporranno i loro brevetti e tecnologie, e si confronteranno con imprese, investitori e grande pubblico.

Le OGR, grazie anche alla Fondazione CRT, tra i principali attori nel sostegno alla ricerca e all’innovazione e nella crescita del sistema imprenditoriale, saranno protagoniste dell’ITW anche nella progettazione con partner internazionali di panel e workshop focalizzati sulla fase di crescita delle startup.

Con La Tecnologia apre le porte, le aziende a forte vocazione tecnologica del territorio associate all’Unione industriale di Torino apriranno le loro sedi per far “toccare con mano” le eccellenze dell’innovazione. L’occasione permetterà ai partecipanti di verificare come l’approccio fortemente tecnologico del tessuto imprenditoriale torinese sia una delle chiavi per la competitività delle aziende italiane nel mondo.

Fablab for Kids e Share Festival organizzano l’Estate Ragazzi Tech, con il supporto di Camera di commercio, negli spazi di Toolbox Coworking e Fablab Torino. Quattro giornate rivolte ai bambini che frequentano programmi estivi presso diverse realtà nel torinese, offrendo laboratori didattici alla scoperta dei lavori del futuro, attraverso diversi punti di vista, 500 anni da Leonardo Da Vinci e 50 dall’Allunaggio. Il tutto attraverso la robotica, il coding, la stampa 3D, la creatività, l’arte e molto altro.

UFO (Urban Flying Opera) è un progetto tecnologico e artistico che sperimenta l’utilizzo di droni per realizzare dipinti e opere visive collettive su vaste superfici presenti nello spazio urbano. Il progetto evidenzia le potenzialità delle tecnologie digitali nel campo della produzione creativa e culturale.

La Camera di commercio di Torino valorizzerà alcuni degli aspetti economici e tecnologici che stanno a cuore a imprese, start up, investitori e decisori pubblici: il suo Comitato Imprenditoria Femminile con Associazione GammaDonna raccoglierà esperti, casi di successo e testimonianze delle imprese sul tema: come attrarre capitali e investimenti per le imprese innovative femminili.

L’UniCredit Tech Day consentirà a 10 scaleup italiane, società che si stanno distinguendo per la rapidità con cui stanno crescendo sui mercati di tutto il mondo, di confrontarsi con imprese e investitori italiani e internazionali.

Lo sportello PID – Punto Impresa Digitale della Camera di commercio, in collaborazione con la Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio onlus, guarderà ai mercati digitali, le cui piattaforme propongono potenzialità e sfide, ma anche criticità, coinvolgendo esperti, casi di successo e testimonianze delle imprese.

Con l’iniziativa TE@CH, realizzata in collaborazione con Google, la Fondazione Agnelli ha selezionato alcune tra le migliori esperienze di innovazione digitale nazionali e internazionali che promuovono l’empowerment dei docenti consentendo loro di offrire migliori opportunità di apprendimento a ogni studente. I partecipanti avranno anche la possibilità di testare direttamente le applicazioni e gli strumenti presentati.

MISE-Uibm, Netval e Politecnico di Torino lanceranno www.knowledge-share.eu, la piattaforma dei brevetti delle università e centri di ricerca italiani, caso di best practice internazionale di trasferimento tecnologico per collegare l’innovazione nata dalla Ricerca pubblica al mondo industriale.

Talent Garden e Nesta Italia presenteranno la ricerca sulle Digital Skills più richieste dal mercato del lavoro, presentando le opportunità collegate allo sviluppo delle professioni digitali.

Il CDI Labs terrà nel corso della ITW il suo matchmaking day, l’appuntamento annuale che mette in contatto grandi gruppi industriali con le migliori startup B2B europee in fase “series A” di investimento per discutere potenziali collaborazioni.

Torino Social Impact organizzerà il Tech4Impact Forum, un confronto tra innovatori nazionali e europei, investitori e organizzazioni del terzo settore per individuare soluzioni, fattori abilitanti dell’ecosistema e modalità di ibridazione tra innovazione tecnologica e imprenditorialità sociale.

Il SEI Torino Forum, organizzato dalla School of Entrepreneurship and Innovation (SEI), raggrupperà giovani imprenditori europei che hanno fondato startup basate su tecnologie avanzate, provenienti dalle migliori università tecniche del Continente, offrendo loro occasioni di apprendimento e di networking. Il Forum e OGR venerdì 28 coinvolgeranno inoltre imprenditori tech di fama mondiale, per ispirare i founder più giovani a creare Unicorni di successo in Europa.

Photo credit - depositphotos.com

Il CDI, il CERN e il Politecnico di Torino organizzano il Demo Day di Innovation for Change (I4C), il programma che vede 50 studenti di livello post-universitario lavorare su sfide di impact innovation, dando vita a idee imprenditoriali capaci di rispondere a obiettivi di interesse comune.

L’Unione Industriale di Torino organizza inoltre la presentazione Competence Center di Torino: Tecnologia, Ricerca e Imprese, primo esempio di congiunzione reale tra mondo universitario ed imprenditoriale per lo sviluppo e la diffusione dei nuovi paradigmi tecnologici verso le aziende del territorio.

I3P organizza GIFT: Get Inspired by Future Tech, un evento di promozione della cultura imprenditoriale in cui 5 startup di successo, nate dalla ricerca accademica e supportate da I3P, presentano le loro tecnologie e gli scenari futuri, approfondendo anche aspetti della loro esperienza imprenditoriale: ambizioni, sfide, difficoltà e successi. Saranno inoltre promosse iniziative di formazione imprenditoriale e la competizione Start Cup che nell’edizione 2019 avrà una sezione dedicata ai team di studenti universitari.