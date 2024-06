Jabra Elite Active 3, CHE SCONTO: solo 40€ per gli auricolari con ANC! (-60%)

Se siete alla ricerca di ottimi auricolari con ANC che possano rivoluzionare le vostre sessioni sportive, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Gli auricolari Jabra Elite 3 Active sono disponibili ora a soli 39,99€ invece di 99,99€, con uno sconto che vi permetterà di risparmiare 60€ per questo dispositivo: non perdete un attimo per coglierlo al volo!

Auricolari Jabra Elite 3 Active, chi dovrebbe acquistarli?

I Jabra Elite 3 Active sono auricolari in-ear ideali per gli amanti dello sport e dell'attività fisica, come jogging e running, che cercano una soluzione comoda e sicura per ascoltare la musica mentre si allenano, e che vogliono immergersi nella musica grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC).

Grazie alla loro certificazione IP55 che conferma la capacità di resistere all'acqua e alla polvere, e al loro design compatto senza alette per le orecchie, gli auricolari offrono una vestibilità sportiva sicura che li rende perfetti per ogni tipo di esercizio. Attraverso la tecnologia HearThrough è possibile inoltre restare sintonizzati col resto del mondo quando necessario, visto che i 4 microfoni riprodurranno i suoni esterni nelle vostre orecchie.

Per chi cerca prestazioni audio di alta qualità, i Jabra Elite 3 Active rispondono con un equalizzatore regolabile e il potenziamento dei bassi, offrendo fino a 6 ore di durata della batteria, che diventano 24 ore grazie alla custodia di ricarica. Ciononostante, parliamo di un peso di soli 5 grammi, con la confezione che include anche 3 EarGels sostituibili per raggiungere il massimo comfort.

L'aggiunta di funzionalità quali la connettività Google Fast Pair per i dispositivi Android, la compatibilità con i principali assistenti virtuali, come Alexa e Siri, e la possibilità di riprodurre musica con un semplice tocco grazie a Spotify Tap, assicura un articolo particolarmente versatile e all'avanguardia.

In conclusione, con un prezzo assurdo di 39,99€, gli auricolari Jabra Elite 3 Active rappresentano un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo wireless robusto e performante, con caratteristiche pensate sia per gli amanti dello sport che per chi vuole ascoltare musica in alta qualità. Fra cancellazione attiva del rumore e compatibilità con assistenti virtuali e Spotify, l'articolo è un gioiello tecnologico non indifferente, che a questo prezzo è impossibile da lasciar scappare.

