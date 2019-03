Kena Mobile offre 50 GB e minuti illimitati. Si parte da 6,99 euro al mese per i clienti Iliad

Kena Mobile ha introdotto una nuova tariffa che prevede 50 GB di traffico dati e minuti illimitati, con prezzo variabile a seconda dell'operatore da cui proviene l'utente.

Una nuova tariffa con prezzo variabile a seconda dell’operatore da cui proviene il cliente: è la nuova proposta di Kena Mobile, che unisce così operator attack e tariffa normale indirizzata ai nuovi clienti. Il pacchetto in tutti i casi è sempre lo stesso e prevede 50 GB di traffico dati su rete 4G di TIM, limitata a 30 Mbps in download, SMS e telefonate illimitate.

Il pacchetto più conveniente è quello rivolto ai clienti provenienti da Iliad, Ho. mobile e da altri MVNO (1Mobile/Carrefour UnoMobile, Bladna Mobile, BT Enìa/BT Italia, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio, NV Mobile, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali, Welcome Italia. Esclusi invece Rabona, Ringo, Noitel e Nextus) che decidono di mantenere il proprio numero.

In questo caso infatti il prezzo mensile è di 6,99 euro al mese, a cui vanno aggiunti 5 euro una tantum per la SIM, mentre spedizione e attivazione sono gratuiti. Come sempre l’offerta può essere sottoscritta direttamente online cliccando sul tasto Acquista in alto a destra nella pagina dell’offerta, scaricando l’app Kena Mobile per Android e iPhone, presso i negozi autorizzati o ancora chiamando il numero gratuito 181.

Salendo di prezzo troviamo l’offerta indirizzata esclusivamente ai clienti Tre che scelgano la portabilità del numero. In questo caso il prezzo passa a 8,99 euro al mese, mentre tutto il resto del pacchetto resta identico. A 11,99 euro al mese infine troviamo la stessa offerta, ma rivolta a chi decide di attivare un nuovo numero Kena Mobile o opta per la portabilità da un operatore mobile reale.