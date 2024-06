Questo ottimo videocitofono Vimar è in sconto del 20%! SICUREZZA in vista dell'estate!

Siete alla ricerca di un bundle completo che aumenti la sicurezza della vostra abitazione? Il kit videocitofono da parete di Vimar è in promozione su Amazon a un prezzo di 155,23€, rispetto all'originale di 193,65€, con uno sconto del 20% circa. Pronto all'uso e senza necessità di setup particolari, il kit offre una distanza massima di connessione di 100m e include un monitor da 7" touch: di sicuro un articolo imperdibile per chi cerca di aumentare la sicurezza della propria abitazione!

Kit videocitofono da parete Vimar con monitor touch, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit videocitofono da parete è ideale per chi vuole rendere la propria casa sicura con un sistema affidabile e senza complicazioni: vista la facilità di installazione, nel giro di pochi minuti avrete il controllo completo su chi si presenta alla vostra abitazione. Vista la possibilità di collegare il videocitofono a una videocamera esterna per la videosorveglianza, il kit è particolarmente consigliato per chi vuole coniugare la sicurezza con la comodità, per poter monitorare gli esterni direttamente dal comodo monitor touch incluso nel kit.

Pur essendo facile da installare, il kit non dimentica funzionalità come la possibilità di collegare fino a 3 monitor interni, la scelta tra sei diverse suonerie e le regolazioni dello schermo per volume, luminosità, contrasto e lingue (fra cui italiano e inglese). Fra le funzionalità presenti troviamo anche la modalità non disturbare, pensata per la massima privacy. Il videocitofono da parete si presenta invece con un grado di protezione agli agenti atmosferici IP44 e agli urti IK07, una comoda targa retroilluminata e l'immancabile cornice parapioggia.

Il videocitofono targato Vimar è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di citofonia e videosorveglianza affidabile, versatile e facile da installare. Con l'offerta attuale a 155,23€, questo bundle rappresenta un ottimo investimento per la sicurezza della vostra abitazione. L'acquisto è consigliato non solo per la gamma di funzionalità avanzate e l'estrema facilità d'uso, ma anche per la praticità di integrazione con sistemi di videosorveglianza esterni.

Vedi offerta su Amazon