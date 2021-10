La Banca d’Inghilterra si rivolge a PayPal e Google per la valuta digitale

I CBDC sono versioni digitali di una valuta fiat, come la sterlina, l’euro o il dollaro, sostenuta da una banca centrale. I Paesi di tutto il mondo stanno attualmente studiando i vantaggi del loro sviluppo. Alcuni paesi, come la Cina e le Bahamas, sono già stati lanciati o sono nelle fasi di test di un progetto CBDC. Il Regno Unito è stato finora relativamente lento e ha annunciato solo ricerche su tale risorsa. Ma l’annuncio recente mostra che la Banca d’Inghilterra sta consultando i massimi esperti nel campo della tecnologia e della finanza, tra cui dirigenti di PayPal e Google, sulla fattibilità di una moneta CBDC nel Regno Unito.

“Il Forum aiuterà la Banca a comprendere le sfide tecnologiche della progettazione, implementazione e gestione di un CBDC”, si legge nell’annuncio. I membri del CBDC Engagement Forum e CBDC Technology Forum includono Edwin Aoki, CTO, blockchain, cryptocurrency and digital currencies presso PayPal, Matthieu Saint Olive, CBDC and payments manager presso ConsenSys e Ashley Lannquist, project lead, blockchain and digital currency presso il World Economic Forum.

Altri membri includono Mark Shaw, direttore global payments strategy per Spotify, Charlotte Hogg, CEO Visa Europe e Diana Layfield, presidente delle partnership EMEA di Google. I due forum si sono fusi ad aprile per esplorare se una moneta CBDC possa funzionare nel Regno Unito. L’ idea al momento è che, nel Regno Unito, funzionerebbe complementarmente ai contanti, ma sarebbe soprattutto un modo veloce e sicuro per inviare denaro ed effettuare pagamenti.

Il capo della Bank of England Andrew Bailey ha ripetutamente affermato di non considerare le risorse digitali decentralizzate, come Bitcoin, come denaro, ma ha affermato che le stablecoin, attività ancorate a valute legali sebbene diverse dalle CBDC, potrebbero diventare una parte importante del futuro panorama finanziario.