Se siete alla ricerca di un televisore all’avanguardia per il vostro salotto, la nuova LG OLED B5 del 2025 si presenta già come un vero best buy. Disponibile su Amazon a un prezzo di 1.118€, questo modello da 55 pollici rappresenta un perfetto equilibrio tra tecnologia d’avanguardia e convenienza. LG ha ormai consolidato la sua posizione come leader nel mercato OLED, ma con il B5 compie un ulteriore passo avanti, offrendo prestazioni superiori anche rispetto a molte versioni premium delle generazioni passate.

LG OLED AI B5, chi dovrebbe acquistarla?

A rendere davvero speciale questa smart TV è il nuovo processore AI α8 Gen2, capace di analizzare il genere dei contenuti e ottimizzarne automaticamente la resa visiva. Il risultato è un’immagine più profonda, nitida e dettagliata. Grazie alla tecnologia OLED, il nero è perfetto anche in ambienti luminosi, mentre il 100% di fedeltà e volume colore garantisce tonalità vibranti e realistiche. Ogni scena viene così restituita con una precisione cromatica da riferimento, sia che stiate guardando un film, una serie o giocando con una console di nuova generazione.

L’esperienza smart è altrettanto avanzata, con il sistema webOS Re:New che promette aggiornamenti garantiti per 5 anni. Il telecomando con AI e le funzioni vocali vi permettono di interagire con il TV in modo naturale: potete cercare contenuti, ricevere consigli personalizzati e persino farvi aiutare da un chatbot integrato. Le modalità AI Picture Wizard e AI Sound Wizard creano un profilo su misura per immagine e audio, adattando il tutto alle vostre preferenze visive e uditive.

Infine, gli appassionati di gaming troveranno nel B5 un alleato perfetto: supporto per 4K a 120fps, VRR, GSYNC, FreeSync e input lag ridotto. Non manca poi il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, per trasformare ogni visione in un'esperienza cinematografica. Il design slim completa il pacchetto: elegante, discreto e pensato per valorizzare ogni ambiente anche quando il TV è spento. Un prodotto che, a questo prezzo, non dovrebbe mancare nella vostra wishlist tecnologica.