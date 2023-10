La consegna con droni arriva in Italia

Amazon ha annunciato che entro la fine del 2024 porterà il suo servizio di consegna con droni nel Regno Unito e in Italia. Questa notizia include anche l'apertura di una terza sede negli Stati Uniti, aggiungendosi a quelle già presenti a Lockeford, California e College Station, Texas. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle posizioni specifiche delle nuove sedi, ma l'azienda ha promesso di farlo nei prossimi mesi.

Amazon ha sottolineato che sta collaborando strettamente con le autorità regolatorie nazionali e internazionali, nonché con le comunità locali nell'Unione Europea, in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per sviluppare questo programma di consegna con droni. Una volta che il servizio sarà attivo presso queste nuove sedi, i clienti avranno l'opzione di selezionare la consegna tramite droni per prodotti che pesano meno di cinque chili direttamente dal menu a discesa.

Le nuove aree saranno servite da un nuovo drone chiamato MK30, che è stato annunciato durante l'evento "Delivering the Future" dell'anno scorso. Secondo l'azienda, questo nuovo drone ha il doppio della portata del suo predecessore ed è in grado di operare in condizioni meteorologiche più variegate. Inoltre, è notevolmente più silenzioso. La notizia evidenzia anche che Amazon sta integrando i droni in modo più diretto nella sua rete di veicoli per le consegne, che include anche furgoni. Ciò significa che i droni opereranno da strutture condivise con i veicoli di consegna tradizionali. Numericamente parlando, MK30 dovrebbe seguire le orme del precedente MK27 e offrire fino a 2.2 kg di portata con una velocità massima di 80 km/h.

Amazon ha dichiarato il suo obiettivo di consegnare 500 milioni di pacchi entro la fine del decennio, e questo ambizioso obiettivo richiederà una rete di consegna molto più ampia.