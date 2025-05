Il match tra Milan e Bologna, valido per la 36ª giornata di Serie A, si giocherà il 9 maggio alle ore 20:45. Un incontro importante per entrambe le squadre in corsa per l’Europa. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW, piattaforme che offriranno la visione in streaming e via satellite. Se vi trovate in Italia, sarà sufficiente collegarsi con uno di questi servizi tramite app o sito ufficiale. Ma non preoccupatevi se siete all’estero: c’è un modo sicuro e legale per non perdersi neanche un minuto del match, ve ne parliamo in fondo all’articolo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Bologna in TV e streaming

La partita Milan - Bologna è prevista per le 20:45 del 9 maggio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW.

Come arrivano le due squadre

Il Milan si presenta a questo appuntamento in un momento altalenante della stagione. Nelle ultime cinque partite di campionato, i rossoneri hanno collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Un rendimento che ha portato la squadra di Pioli a occupare attualmente la 9ª posizione in classifica, ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Nonostante alcune buone prestazioni, la continuità è mancata, e il Milan cerca ora punti preziosi per chiudere al meglio una stagione complicata.

Il Bologna, invece, arriva a San Siro con un bilancio recente meno brillante ma comunque solido: 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare. La squadra allenata da Thiago Motta ha sorpreso per il suo gioco organizzato e per la capacità di restare competitiva anche contro avversari più blasonati. Attualmente 7ª in classifica, la squadra felsinea sogna ancora un piazzamento europeo, e un risultato positivo a Milano potrebbe rivelarsi decisivo in chiave Europa League.

Probabili formazioni Milan - Bologna

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Joao Felix. All. Conceicao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi: Dallinga. All. Italiano.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete seguire Milan - Bologna, la soluzione migliore è utilizzare una VPN affidabile. Servizi come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark permettono di connettersi tramite un server italiano, consentendovi di accedere ai vostri abbonamenti DAZN, NOW o Sky anche fuori dai confini nazionali. Basta installare la VPN sul vostro dispositivo, selezionare un server italiano e collegarsi normalmente al servizio di streaming. In questo modo, potrete vedere la partita ovunque vi troviate, in maniera sicura e legale.