La criptovaluta meme Floki Inu arriva sulla maglia dell’SSC Napoli

La criptovaluta Meme Floki Inu ha ottenuto una partnership con SSC Napoli, secondo quanto annunciato martedì scorso. Come parte dell’accordo, i giocatori indosseranno il logo e il sito web del token canino sul retro delle loro maglie.Floki Inu sarà anche pubblicizzato su schermi a LED intorno al campo da calcio durante tutte le partite casalinghe.

L’accordo non rappresenta l’esordio dell’SSC Napoli nel mondo delle criptovalute. Già il mese scorso, ad esempio, la società di calcio aveva annunciato un legame con la popolare blockchain Chiliz per lanciare un token dedicato ai propri fan.

Photo credit - depositphotos.com

Floki Inu ha anche annunciato un accordo con il Kerala Blasters FC, il club più seguito in India, all’inizio di novembre. Ciò è avvenuto dopo che il rivale Shiba Inu ha affrontato un grave contraccolpo per il suo recente e aggressivo blitz di marketing a Londra, in cui le sue pubblicità hanno finito con l’attirare l’ira dei politici britannici, che hanno chiesto un divieto sugli annunci con prodotti finanziari non regolamentati.