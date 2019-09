La cucina intelligente secondo AEG: tutte le novità di IFA 2019

Volete cucinare come uno chef? Sapere se avete il latte nel frigorifero? Tutte cose che i nuovi prodotti AEG vi permettono di fare. Ecco le novità svelate a IFA 2019.

Electrolux, con il brand AEG, ha presentato a IFA 2019 molte soluzioni per la cucina: elettrodomestici intelligenti e intuitivi in grado di comunicare tra loro e con voi grazie a Google Assistant o Innit. AEG ha svelato il nuovo forno CookView con connessione integrata e in grado di cuocere in tre modi diversi: calore, vapore o una combinazione di entrambi.

In modalità combinata, il forno calcola automaticamente il rapporto ottimale tra calore e vapore. Con la funzione Steamify, invece, il forno abbina la corretta percentuale di vapore al grado di calore garantendo la sicurezza di una cottura a vapore ideale e risultati perfetti. CookView ha inoltre una telecamera integrata nella maniglia, che consente di controllare da remoto la cottura delle pietanze usando l’app My AEG Kitchen direttamente dal proprio smartphone.

L’altra novità è Piano SensePro, un piano a induzione dotato della prima termosonda wireless al mondo senza batteria che comunica direttamente con il piano cottura. Questo garantisce che nulla si bruci. SenseHob è un altro piano a induzione con connessione che dà assistenza per preparare le ricette scaricate direttamente dall’app My AEG. Al piano viene comunicata la pietanza da cuocere e automaticamente regola le impostazioni così tutti gli ingredienti sono pronti allo stesso tempo.

Il frullatore Gourmet 7 con inclinazione a 10° della caraffa garantisce migliori performance per la miscelazione di qualsiasi ingrediente. Con la funzione Pulse dotata di differenti velocità è possibile creare le perfette consistenze per ogni ricetta: l’inclinazione del nuovo frullatore garantisce un risultato finale migliore del 65%.

All’IFA ha trovato spazio – nel vero senso della parola – anche il frigorifero MultiChill con connessione integrata. Dotato di quattro porte con vano congelatore, permette di gestire la temperatura in modo intelligente, con lo scomparto centrale può essere regolato con temperature da -2 a +7 gradi, in base alle proprie preferenze.

Grazie alla connettività integrata, inoltre, si può monitorare MultiChill in tempo reale anche da remoto: utilizzando l’app My AEG Kitchen è possibile attivare la funzione di congelamento rapido Frostmatic già dal supermercato così che all’arrivo a casa la temperatura ideale se già impostata, senza interrompere la corretta catena del freddo. Inoltre, un avviso sonoro avverte se la porta del frigorifero è rimasta aperta dopo 5 minuti.

Sempre in tema di conservazione, Smarter FridgeCam è un aiuto particolarmente efficace. La nuova Smarter FridgeCam scatta una foto ogni volta che la porta del frigorifero viene chiusa, permettendo di vedere cosa c’è all’interno direttamente dal proprio smartphone in qualsiasi momento, facilitando gli acquisti e aiutando a ridurre lo spreco di cibo.

AEG ha presentato anche il frigorifero RCB73831TY, con un design premium completamente nuovo. La sua porta piatta, l’esterno nero opaco e la finitura interna in acciaio inossidabile non sono solo sinonimo di una migliore estetica, ma anche di recupero della temperatura ogni qualvolta si apra la porta, mantenendola stabile.

Infine in una cucina moderna che si rispetti non può mancare una lavastoviglie. La nuova ComfortLift semplifica il carico e lo scarico delle stoviglie. Il cestello inferiore si solleva grazie a una pratica maniglia, consentendo di inserire o togliere facilmente piatti e pentole senza doversi più chinare.

Il nuovo modello di lavastoviglie, inoltre, è dotato dell’interfaccia utente QuickSelect, intuitiva e sensibile al tocco, che consente di impostare il tempo di esecuzione desiderato del programma tramite un cursore a sfioramento. La connessione integrata offre all’utente istruzioni dettagliate tramite l’app My AEG in modo che la lavastoviglie funzioni sempre in modo ottimale.

A IFA 2019, AEG ha infine annunciato la collaborazione con SideChef – un’applicazione che offre oltre 15.000 ricette provenienti da 300 food influencer e appassionati di cucina. L’app SideChef può connettersi agli elettrodomestici della cucina trasmettendo le ricette e permettendo di regolare temperatura e tempi di cottura.