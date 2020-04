La nuova gamma di TV LG rivoluzione home cinema, sport e gaming

LG ha annunciato la nuova collezione di TV 2020, completa in termini di tecnologia, design ed esperienza audio-audiovisiva, disponibile sul mercato italiano nelle prossime settimane.

LG quest’anno offre varie scelte tra TV OLED e NanoCell, 4K e 8K. La nuova gamma monta il processore α Gen 3 Al che, grazie ad una nuova potenza di elaborazione, offre una qualità di immagini e suoni senza precedenti, capace di riprodurre alla perfezione diversi tipi di contenuti tra cui film, serie tv giochi ed eventi sportivi.

Interfaccia smart

Per quanto riguarda l’interfaccia smart TV webOS, LG mantiene le caratteristiche di intuitività e rapidità già presenti nelle precedenti generazioni, questo grazie anche al nuovo telecomando, munito di microfono e puntatore. La tv supporta inoltre varie app tra cui Mediaset Play e Netflix, Prime Video e Raiplay, Youtube e Chili DAZN e Now TV, dal 2020 anche Disney+ e Apple TV.

Oltre ad essere compatibile con l’intelligenza artificiale LG THinQ Ai, la nuova gamma è compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay e HomeKit per una perfetta compatibilità con la vostra smart home.

La nuova serie C

Finalmente LG presenterà la nuova serie C da 48”, un taglio molto atteso, che va ad aggiungersi ai tagli classici 77”, 65” e 55”. Per quanto riguarda il design della casa, LG permetterà ora di appendere le proprie TV andando ad occupare uno spazio inferiore ai 20 centimetri. Saranno anche presenti i Wallpaper TV e i Rollable TV, per garantire un’eleganza dell’ambiente domestico sia a schermo acceso che spento. Dal 2020 inoltre chi sceglierà la serie Z8k avrà a disposizione sia la diagonale da 88” con il modello ZX88”, sia la diagonale da 77” con il modello ZX77”. Questi nuovi modelli hanno inoltre ottenuto il logo CTA 8K Ultra HD.

NanoCell TV

Quest’anno i prodotti NanoCell vedranno nuovi modelli sia 4K che 8K, per far si che i consumatori più esigenti godano anche loro di un’ottima precisione cromatica da qualsiasi angolo di visione. Troviamo tra i modelli il nuovo 4KNANO90 da 86”, 75”, 65”, e 55”, i modelli NANO86 e NANO81 da 65”, 55”, e 49” e i nuovi modelli NanoCell Real 8K.

Parlando invece della gamma NanoCell Real 8K 2020 troviamo 4 nuovi modelli, il Nano99 da 75” e 65” e il Nano97 da 75” e 65”. Anche questi modelli hanno ottenuto il logo CTA 8K Ultra HD.

Esperienza di visione

I nuovi TV LG portano la visione ad alti livelli di realismo grazie alla tecnologia Auto Genre Selection, in grado di riconoscere il diverso tipo di contenuto andando ad ottimizzare l’esperienza visiva. Tutto questo è reso possibile anche grazie alla Dolby Vision IQ che offre una qualità dell’immagine ottimale in ogni tipo di ambiente.

Con il Filmmaker mode possiamo inoltre andare a disabilitare alcuni effetti di post-produzione, per riprodurre nel modo più fedele possibile le immagini.

Gaming

I nuovi LG OLED TV 2020 sono compatibili con Nvidia G-Sync, hanno dei tempi di risposta ottimizzati e sfruttano la tecnologia VRR (variable refresh rate) per offrire un’ottima esperienza di gioco.

Come con il Filmmaker mode di cui parlavamo prima, i nuovi TV possiedono la modalità HGiG di HDR Gaming Interest Group, che permette ai giocatori di vivere un’esperienza il più vicino possibile all’idea degli sviluppatori. Grazie poi all’Eye Comfort Display migliora anche l’esperienza visiva grazie alla riduzione dell’affaticamento della vista.

Sport

Grazie al processore α9 Gen 3 AI, i TV offrono frequenze di aggiornamento di 120Hz e soluzioni appositamente pensate per i consumatori appassionati di sport. LG si è spinta oltre attraverso la funzione Sports Alert, una applicazione che vi notificherà inizio, fine e risultati delle partite. È stato inoltre migliorato l’angolo visivo per la visione dello sport in gruppo.

Audio

La gamma LG si distingue per l’audio con il nuovo effetto surround, grazie alle tecnologie AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning e al supporto di Dolby Atmos con le quali potrete vivere un’esperienza sonora ottimale, coinvolgente ed immersiva.